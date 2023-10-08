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“天涯共此时—公益快闪活动”中希歌手唱响雅典

2023年10月08日15:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马10月8日电 （记者谢亚宏）雅典消息：由雅典中国文化中心、雅典经商大学商务孔子学院、中希文化艺术交流协会、中国希腊投资者联合会、希腊华侨华人总会、希腊中国福建总商会、希腊华侨华人妇女会等单位主办的“天涯共此时——公益快闪活动”在雅典卫城脚下的蒙纳斯提拉奇广场成功举办。焕发着古老文明的魅力的蒙纳斯提拉奇广场，迎来了中希两国歌手，用歌声诠释着彼此的友谊。

经过一个多月的精心策划，10位中希两国歌手和雅典华人广场舞队伍，积极准备、认真排练，将《今天是你的生日，我的中国》《但愿人长久》《茉莉花》《我的中国心》《青藏高原》《我和我的祖国》等6首具有中国特色的歌曲向各国游客、民众完美呈现。

在“快闪”活动现场，大批当地华人华侨、希腊友人和孩子们踊跃参与，到现场助威，挥舞着手中鲜艳的五星红旗和蓝白相间的希腊国旗，共度中秋佳节、祝福伟大祖国繁荣昌盛，祝福中希友谊源远流长。

活动吸引了众多外国游客驻足观看，纷纷拿出相机手机拍照。在场观众都沉浸在欢乐的气氛中，被感染着随着音乐舞动，每首歌曲结束都报以热烈的掌声。很多观众得知演员们来自中国时，立刻竖起了大拇指。

“海上生明月，天涯共此时”，中希两国歌手以歌曲“快闪”的形式通力合作，使各国民众看到了中国人民的善良、热情，认知了中华民族的文化自信，了解了中秋节这一中国传统节日的文化内涵；同时这也是两国文化交流的具体实践。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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