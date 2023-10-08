新华社耶路撒冷/拉姆安拉10月7日电 新闻背景：近年来规模较大的巴以冲突

新华社记者王卓伦 柳伟建

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）7日宣布对以色列发动军事行动，不仅发射数千枚火箭弹，其武装人员还进入以色列境内与以军发生冲突。作为回应，以军对加沙地带展开多轮空袭。截至7日晚，本轮冲突已造成巴以双方超过400人丧生，另有3000多人受伤。

巴以和谈于2014年4月中断。近年来，巴以冲突不断，其中规模较大的冲突如下：

2014年7月至8月，以色列对加沙地带发动大规模军事攻势，空袭数百个巴方武装组织目标，50天的流血冲突造成超过2200名巴勒斯坦人和超过70名以色列及外国人死亡、上万人受伤。

2018年5月，美国将驻以色列大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。5月14日，巴勒斯坦多个城市爆发抗议示威并与以军发生冲突，造成58名巴勒斯坦人丧生、2800多人受伤，为2014年加沙战争以来巴勒斯坦人单日死亡人数最多的一天。

2021年4月穆斯林斋月期间，因以方限制巴勒斯坦民众进入耶路撒冷部分地区及要求十余户巴勒斯坦人搬离东耶路撒冷地区，巴以多次发生冲突。5月上旬，巴勒斯坦民众与以色列警察两次在耶路撒冷老城圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）爆发严重冲突，引发哈马斯等加沙地带武装组织与以色列开始军事冲突，共持续11天。冲突导致巴方232人死亡、1900余人受伤，以方12人死亡、300余人受伤。

2022年8月，以色列国防军在约旦河西岸城市杰宁逮捕巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）西岸地区领导人，随后杰哈德宣布进入备战状态。以军向加沙地带发动空袭，击中多处杰哈德目标，杰哈德则向以色列境内发射大量火箭弹，持续3天的冲突造成至少44人死亡、300余人受伤。

2023年5月，以军对加沙地带发动多轮空袭，炸死3名杰哈德高级别成员。按以方说法，空袭针对的是杰哈德此前发起的火箭弹袭击。巴方武装人员从加沙地带向以色列境内发射火箭弹超过1200枚。双方冲突持续5天，造成33名巴勒斯坦人和一名以色列人死亡。

2023年7月，以色列国防军对约旦河西岸北部杰宁地区发起大规模空中和地面军事行动。在近年的巴以冲突中，以军对巴勒斯坦方面的规模性打击多集中于加沙地带，在约旦河西岸发动空袭较为罕见。此举为近20年来以军对这一地区发动的最大规模军事行动，导致巴方10多人死亡、约140人受伤。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)