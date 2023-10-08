新华社加沙10月7日电 热点问答：巴以大规模冲突缘何再度爆发

新华社记者柳伟建

以色列军方7日证实，当天20多名巴勒斯坦武装人员进入以色列境内，与以军发生冲突。另据报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）当天发表声明，宣布对以色列采取新一轮军事行动。

加沙地带武装组织为何突然向以色列发起大规模袭击？冲突规模是否会进一步扩大？对阿以关系正常化进程会产生何种影响？

巴以冲突缘何再起

当地时间7日早上7点左右，哈马斯开始密集向以色列发射火箭弹，其武装人员在火箭弹掩护下进入以境内展开军事行动。哈马斯称，已向以色列境内发射了至少5000枚火箭弹。以南部和中部多个地区均响起防空警报。以色列随后空袭加沙地带。

据以色列医疗部门7日消息，新一轮巴以冲突已造成100多名以色列人死亡、800多人受伤。巴勒斯坦加沙地带卫生部门7日发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成198人死亡，1610人受伤。

当地媒体报道说，对以色列而言，哈马斯此次军事行动“非常突然”。目前，哈马斯控制了加沙地带周边至少3个以色列定居点，这在2007年哈马斯控制加沙地带以来的数次冲突中从未出现过。

分析人士指出，犹太人近期在阿克萨清真寺的挑衅行动以及在约旦河西岸地区杀害巴勒斯坦人导致了哈马斯的报复行动。哈马斯在声明中说，以色列“亵渎”阿克萨清真寺，杀害巴勒斯坦平民，哈马斯要让“敌人”明白，“不追究责任”的时代已经结束。

本轮冲突是否会进一步升级

此次军事行动是哈马斯自2021年5月以来再次同以色列发生大规模冲突。2022年8月和2023年5月，以色列曾与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）发生大规模冲突，但均在短期内结束。

分析人士指出，由于哈马斯军事力量明显强于杰哈德，且这次冲突是“有备而来”，因此本轮冲突不会在短期内结束。

以色列总理内塔尼亚胡7日宣布，以色列进入“战争状态”。哈马斯在声明中呼吁黎巴嫩的武装组织加入此次冲突，分析人士认为，这可能导致更多国家卷入其中。

目前，埃及等国已发表声明，呼吁国际社会介入以阻止事态升级。埃及外交部在声明中呼吁各方最大限度保持克制，避免让平民面临更大风险，并警告暴力升级将造成严重后果。

对阿以关系正常化进程会产生何种影响

本次军事冲突正值以色列和沙特阿拉伯关系正常化谈判期间，分析人士认为，此次冲突必将影响双方关系正常化的进程。

哈马斯此前曾多次表示，该组织谴责任何阿拉伯国家和以色列关系正常化的进展。“阿拉伯国家和以色列关系一切形式的正常化都是不可接受的，必将损害巴勒斯坦事业。”

上海外国语大学中东研究所教授丁隆认为，当前，沙特和以色列关系正常化的谈判正在进行中，且趋向于达成协议，这次巴以大规模冲突估计还会持续一段时间，对双方关系正常化肯定会造成不利影响。沙特短期内可能暂停和以色列关系正常化的进程，但长期来看，阿以关系正常化只是时间问题。（参与记者：陈霖、吕迎旭）

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