新华社耶路撒冷10月7日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列军方7日证实，当天多名巴勒斯坦武装人员进入以色列境内，与以军发生冲突。另据报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）当天发表声明，宣布对以色列采取新一轮军事行动。

据以色列军方消息，当地时间7日早晨，加沙武装组织向以色列南部和中部地区密集发射火箭弹，以色列多地响起防空警报。据悉，火箭弹袭击造成至少1名以色列人死亡，15人受伤。以军已宣布进入战备状态，并要求哈马斯对事态升级负责。

此外，以军发言人当天称，多名巴武装人员进入以色列南部城镇，与以军发生冲突。以军要求当地居民不要走出家门。目前尚不确定进入以境内的巴武装人员数量及冲突造成的伤亡情况。

社交媒体发布的视频显示，多名头戴面罩的巴武装人员乘坐吉普车出现在以色列南部城市斯代罗特的街道上，现场响起交火声。

另据报道，哈马斯当天宣布对以色列采取新一轮军事行动，并表示目前已向以色列境内发射了至少5000枚火箭弹。（参与记者：柳伟建）

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