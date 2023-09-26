驻英国使馆临时代办杨晓光发表讲话。人民网记者 郭锦标摄

人民网伦敦9月26日电 （许立群、余颖、周卓斌）25日，中国驻英国使馆举行庆祝中华人民共和国成立74周年招待会。驻英国使馆临时代办杨晓光发表讲话，英商业和贸易部国务大臣约翰逊勋爵代表英政府致辞。英各界人士及中资机构、留学生代表等500余人出席。

杨晓光代表郑泽光大使和使馆全体工作人员向来宾表示热烈欢迎和衷心感谢，以翔实数据介绍了新中国成立74年来中国经济社会发展取得的非凡成就，表示中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，中国经济前景光明。中国将坚持以人民为中心，扎实推进高质量发展，坚持高水平对外开放，坚持走和平发展道路。中英近期各层级交往增多，双方应正确认识彼此发展，拓展互利合作，共同应对全球性挑战，推动中英关系沿正确轨道前行。

约翰逊代表英政府祝贺中华人民共和国成立74周年，高度评价中国经济发展取得的奇迹，表示英中关系十分重要，愿同中方加强接触，合作应对重大全球性问题。来宾们纷纷表示愿继续增进中英友好、促进两国各领域交流合作。

招待会通过宣传短片生动展示了中国经济社会发展成就。招待会期间还举行了“阅读中国”主题图书展，广州市综合艺术团表演了精彩文艺节目。招待会气氛热烈友好。

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