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中国（福建）—菲律宾经贸创新发展示范园区暨经贸合作推介会在马尼拉成功举办

2023年09月26日18:06 | 来源：人民网-国际频道
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福建省长赵龙出席并作主旨演讲。人民网记者 樊帆摄
福建省长赵龙出席并作主旨演讲。人民网记者 樊帆摄

人民网马尼拉9月26日电 （记者樊帆）9月25日，中国（福建）—菲律宾经贸创新发展示范园区暨经贸合作推介会在马尼拉成功举办。福建省长赵龙出席并作主旨演讲，中国驻菲律宾大使黄溪连、菲律宾贸工部长帕斯夸尔、菲华商联总会理事长施东方出席并致辞，八打雁省省长曼德纳斯、菲总统对华贸易、投资和旅游特使梅纳德、许智钧，菲总统投资和经济事务顾问弗雷德里克·吴、菲贸工部副部长鲁道夫、菲外交部副部长多明戈、巴丹省众议员阿尔伯特·加西亚、玛利亚·加西亚、巴丹自由港区管理署署长潘加达曼、巴丹自由港区管理署主席甘凯科，菲华各界联合会主席蔡永宁、菲律宾中国商会会长侯世练、菲中了解协会主席兰比诺、菲律宾中华总商会理事长李贤册、中资企业（菲律宾）协会会长胡新泉，福建省代表团、菲政商界、在菲中资企业、媒体等共600余人参加。

赵龙表示，福建愿与菲律宾各方一道，认真落实两国元首达成的重要共识，加快推进这些协议实实在在地转化为具体项目、一项一项抓好落实，推动福建与菲律宾经贸合作及“两国双园”建设走深走实、取得更大实效，助力增进两国友谊、深化两国合作。一是深化贸易往来，进一步加快贸易便利化，加强跨境电商、海外仓、大宗商品等领域合作，不断优化贸易结构、扩大贸易规模。二是共促产业合作，以食品加工、海洋渔业、石油化工、新材料新能源等产业为合作重点，加快国际产业链、供应链、价值链深度融合，共同壮大产业集群。三是密切人文交流，进一步加强人员往来，持续扩大教育、科技、文旅等领域合作，不断增进两地人民福祉。

黄溪连表示，今年1月，中国国务院批准在福建省漳州市设立“中菲经贸创新发展示范园区”。在双方各界人士的共同努力下，“两国双园”地方合作不断取得进展，展现了广阔的发展前景。今天的推介会是落实两国元首共识的重要举措，标志着“两国双园”地方合作迈出了坚实步伐。中方愿与菲方一道，坚持发展优先，充分转化RCEP优惠政策，融合中国产业优势和菲市场红利，推动“两国双园”合作早日收获、行稳致远。

帕斯夸尔表示，中国对菲经济发展十分重要，2022年，中国是菲主要进口来源国，也是菲第三大出口目的地。福建是菲主要贸易伙伴，也是双向投资的关键来源地和目的地。两地农业和制造业等产业高度互补。菲方乐见菲律宾—中国（福建）产业园区取得进展，如菲律宾亚泰产业园帮助双方企业加强合作创新，为菲扩大引资、创造就业和升级技术提供了助力，进一步密切了菲律宾与福建省之间的经济交流。今天的推介会为福建和菲企业搭建了交流合作平台，有利于促进两地经济增长。面向未来，双方要不断加强互信，实现贸易和投资增长，共享繁荣，为两国人民创造更加光明的未来。

推介环节，福建省发展和改革委员会主任孟芊作投资福建推介；漳州市市长魏东作中国—菲律宾经贸创新发展示范园区推介；菲方合作园区菲律宾菲中经济合作产业园、菲律宾亚泰产业园也分别作菲方园区推介。据福建省统计，推介会现场集中签约24个项目，合计签约金额达426.2亿元人民币。参会的菲律宾工商界人士与福建企业家代表分组洽谈对接，气氛热烈。

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(责编：于洋、张悦)

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