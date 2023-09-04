人民网记者 霍文

作为2023年“感知中国”内蒙古文化周的重要活动之一，由中国内蒙古自治区国际蒙医医院9位专家组成的医疗团队，近日在乌兰巴托市及周边城区开展了为期两天的义诊活动，为当地居民送医上门，累计为蒙古国患者千余人次提供医疗服务，得到蒙古国民众的赞誉，用健康搭起一座中蒙之间的“连心桥”。

8月31日一大早，不少蒙古国民众早早来到蒙古国第二中心医院排起了长队。这支中国医疗团队由血液病、肺病、皮肤病、消化病、心脏病、骨外科、妇科、传统疗法等领域的医生组成，其中包括国内血液病专家陈沙娜教授、第二届全国名中医（蒙医）苏木亚教授以及中华医学会皮肤性病学分会常委木其日教授等名医。

义诊活动中，专家们与蒙古国患者耐心沟通交流，查看既往病历、仔细分析病因、耐心解疑释惑，给出科学的治疗建议与健康指导。

一位从牧区赶来的患者找到陈沙娜院长，她几年前到过国际蒙医医院就诊，是陈沙娜院长的老患者。这次听说国际蒙医医院专家要来乌兰巴托，她赶了很远的路过来，手里拿着几年前在国际蒙医医院就诊时的病历，想再请陈沙娜院长复诊。她说：“再次见到陈医生就好像见到老朋友一样亲切，非常感谢她治好了我的病。”

9月1日，中国医生团队在乌兰巴托纳来哈区开展义诊，受到了当地群众的热烈欢迎。蒙古国副总理阿木尔赛罕、卫生部卫生发展中心主任娜仁图雅亲临义诊活动现场，并对中国专家的到来表示热烈欢迎和由衷感谢。

“卫生健康是中蒙两国人民的共同追求，也是中蒙两国深化合作交流的重要领域。”陈沙娜院长说，“内蒙古国际蒙医医院与蒙方相关机构部门作为中蒙两国卫生健康领域合作交流中的参与者，两国人民信赖的健康使者，将在推进两国人民健康福祉的事业中承担重要使命，让更多医疗合作成果实实在在惠及中蒙两国人民。”

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