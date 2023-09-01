人民网记者 赵艳红

“外商独资企业，20万美元的注册资本金，可以用于置办厂房、购买设备。”亚的斯亚贝巴市中心，埃塞俄比亚投资委员会（简称EIC）办公楼一层，中国姑娘万巧云用中文熟练介绍埃塞的相关招商政策，让前来咨询投资兴业的中国商人倍感亲切。

2023年1月，因国家对外援助项目，万巧云从湖南省株洲市商务局被派往埃塞俄比亚投资委，任中国投资顾问，开展中资企业在埃塞俄比亚投资促进工作。1-7月，她共接待前来咨询客商300余人次，为中国企业提供客观、务实的信息和建议。“在这儿真切感受到了中国和埃塞之间经贸往来的热度。”

万巧云（右一）在第三届中非经贸博览会推介会上发言。受访对象供图

7个月接待中国客商咨询300余人次

参与埃塞投资委员会主办的首届“埃塞国际投资论坛”筹备工作，联合埃塞驻华大使馆邀请超150位中国企业代表参会。

完成山东企业团、湖南企业团等10余个团组来访接待并协助项目对接和考察。

对接、联络、组织并陪同EIC负责人参加第三届中非经贸博览会，参加系列活动并自行组织了一场企业家对非投资座谈会。

调研走访埃塞中国商会和主要中资企业，了解企业在埃塞投资遇到的困难，并向埃塞投资委员会积极反映和建议，协调解决企业亟需解决的问题。

做好日常中资企业关于投资政策、营商环境、公司注册、证件办理等事项的咨询服务工作。1-7月，共接待前来咨询客商300余人次，为企业提供客观、务实、具体的信息和建议。

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万巧云的工作日志，记录了她在埃塞俄比亚数月的忙碌，更记录了在“一带一路”倡议提出的第10个年头，中国和埃塞俄比亚经贸合作的日益升温。“今年上半年在EIC注册投资的中资企业超80家。”

万巧云陪企业拜访埃塞俄比亚德雷达瓦自贸区负责人。受访者供图

“到处都有和中国有关的故事”

在EIC办公楼下，一位埃塞青年热情地跟万巧云和记者打招呼。“我喜欢中国人的工作态度，非常敬业和努力。”31岁的西莱希询问记者是否要来埃塞投资。他曾自费到中国四川大学、温州大学留学，目前在一家中国公司做商务专员。

类似的相遇和友善的问候，过去7个月万巧云常常遇到。“中国深度参与埃塞的基础设施建设和经济发展，特别是首都亚的斯亚贝巴，城市建设到处都有和中国有关的故事，非盟总部、非盟疾控中心、亚吉铁路、友谊广场、机场、工业园区等，或中国援建或中国承建。中国对埃塞发展的贡献，埃塞人民是有真切感受的。”

除了对接招商引资方面的工作，万巧云还代表EIC参与本地小微企业帮扶行动、中国乡村发展基金会爱心书包捐赠等企业社会责任和公益活动。“中资企业把埃塞当作家乡，希望这里的人生活得越来越好。”

“埃塞是东非大国，具有自然资源丰富、劳动力资源充足、市场潜力大等发展优势。”听说记者要采访自己，万巧云笑着为埃塞推介，“埃塞投资委员会在数字化方面做得非常好，招商引资方面的政策和信息，都会在官网上及时更新。相关的注册流程，也可以在网上完成。”

“下半年会更忙！”阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特、阿联酋获邀加入金砖国家合作机制的消息传来，万巧云笑言“期待更忙”！

埃塞俄比亚投资委主任莱利斯（右三）、万巧云（左二）与人民网记者合影。

(责编：于洋、杨牧)