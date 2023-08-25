当地时间8月24日上午，国家主席习近平在约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会。会议宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。相关国家人士接受本报记者采访时表示，这次扩员是历史性的，体现了金砖国家同发展中国家团结合作的决心，为金砖合作机制注入新活力，进一步壮大了世界和平和发展的力量。

沙特国际问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼表示，金砖合作机制是新兴市场国家和发展中国家团结合作的重要平台。此次金砖扩员进一步激活了金砖合作机制，进一步增强了维护多边主义的力量。沙特是二十国集团成员，也是世界能源市场的重要参与者。沙特加入金砖合作机制，有助于维护能源安全，增强合作韧性，助力中东地区的和平稳定和发展繁荣。

埃及苏伊士运河大学教授哈桑·拉杰卜表示，中国是推动金砖合作不断深化的重要力量。2017年金砖国家领导人厦门会晤上，中国提出“金砖+”合作模式。近年来，“金砖+”合作模式不断深化拓展，成为新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范。此次金砖扩员符合国际社会期待，符合新兴市场国家和发展中国家共同利益，将为推动构建人类命运共同体贡献力量。埃及期待与其他新兴市场国家和发展中国家深化经济合作，实现共同发展。

“此次包括阿联酋在内的6个国家获邀加入金砖合作机制，将为发展中国家团结合作带来更多新机遇。”阿联酋趋势研究与咨询中心高级研究员纳吉拉·阿扎鲁尼表示，“金砖扩员将为中东地区乃至全球带来更大福祉，进一步壮大世界和平和发展的力量”。

阿根廷拉普拉塔国立大学中国研究中心主任司芙兰表示，金砖国家是各方加强团结、应对全球挑战的重要合作机制。和其他发展中国家一样，阿根廷同样面临着发展经济民生、促进社会公平等任务。加入金砖合作机制将为阿根廷等国家挖掘发展潜力注入新动能。司芙兰高度赞赏中国在推动“金砖+”合作模式中的作用，认为此次金砖扩员正如习近平主席所说，是“金砖合作的新起点”，将有力推动各方更好坚持多边主义、完善全球治理、共促发展合作，为推动构建人类命运共同体注入新动力。

伊朗德黑兰大学教授马兰迪表示，金砖合作机制代表“全球南方”的共同利益，在加强新兴市场国家和发展中国家的经济发展、政治合作方面发挥着重要作用，也是完善全球治理的关键。此次金砖扩员对于推动全球治理体系变革至关重要。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学政策研究员巴卢·德米西表示，金砖扩员为包括埃塞俄比亚在内的新成员提供了深化团结合作的新平台，有助于提升新兴市场国家和发展中国家在国际社会的影响力与话语权。“此次扩员将推动金砖合作机制向更具包容性、多样性方向发展，将有力加强各成员国间的团结协作，有利于各方共同应对全球挑战、共促和平发展，谱写新兴市场国家和发展中国家团结合作谋发展的新篇章。”

（本报约翰内斯堡、开罗8月24日电 记者管克江、闫韫明、黄培昭、任皓宇、时元皓、邹松）

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