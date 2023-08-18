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国际观察：美西方热炒“全球南方” 离间不了中国与发展中国家关系

苑基荣
2023年08月18日14:10 | 来源：人民网-国际频道
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沉寂了多年的“全球南方”（Global South）概念近期备受瞩目。欧洲领导人表示要同“全球南方”建立新的伙伴关系；慕尼黑安全会议设置专场讨论，强调西方要争取“全球南方”；今年七国集团广岛峰会表示加强与“全球南方”关系……一时间，“全球南方”国家成为美西方的座上宾。事实上，美西方这波热炒操弄“全球南方”概念的本质依然是小圈子文化，将“全球南方”概念政治化和工具化，意图将中国从发展中国家队伍中踢出去，并借机拉拢发展中国家边缘化中国，服务其全面遏制中国的战略需求。中国一直以来就是“全球南方”大家庭的一员，美西方热炒“全球南方”离间不了中国与新兴市场和发展中国家的关系。

今年以来，尤其是七国集团广岛峰会以来，美西方进一步将“全球南方”概念政治化和实体化，加强对“全球南方”事务控制力和话语权，渗透拉拢“全球南方”国家，试图将“全球南方”国家变成国际政治的角力场和大国竞争与地缘博弈工具。

6月24日，七国集团国家联合巴西、印度、沙特、南非、土耳其以及乌克兰等国家在哥本哈根召开“和平会议”；美国肆意热炒斯里兰卡“债务陷阱”，破坏中国与斯里兰卡及发展中国家关系；美国以印度为支点对印太地区加大援助和投入力度，并以推进安理会改革为名，优先帮助印度等方面提升国际事务参与度，深入“南方国家”事务；日本拟于2023年12月召开日本—东盟特别首脑会议，丰富与东盟的双边全面战略合作；沙伊世纪和解以来美涉中东地区动作频繁，欲重塑自身在该区域影响力；围绕俄乌冲突拉拢发展中国家加入西方主导的所谓“反战阵营”……

美西方刻意将中国排除在“全球南方”之外，将这一概念工具化、阵营化、武器化，以支持帮助发展中国家为名，行围堵打压中国之实；利用国际发展合作规则制定、议程设置、话语主导权等体系优势，遏制打压、规制同化“全球南方”，企图破坏中国的全球伙伴关系网络；明里暗里鼓动一些新兴经济体国家、发展中大国以中国为“假想敌”，企图以“全球南方”为诱饵，最终实现“分裂南方”的图谋；渗透拉拢“南方国家”倒向西方主导的所谓“全球治理框架”。

此“全球南方”非彼“全球南方”。“全球南方”是新兴市场国家和发展中国家的集合体。美西方口中的“全球南方”国家并非完全是二战以来反殖反霸走独立发展道路的“南方国家”，更非当前非西方、反干预、谋发展的“全球南方”国家，而是企图制造一个符合西方心意群体的“全球南方”国家。

中国此前一直被认定为“全球南方”的一部分和重要一员。在联合国开发计划署2004年的倡议中，明确将中国列入“全球南方”国家。近年来，中国与“全球南方”国家关系不断延续和深化，如古巴将于下月举办“77国集团和中国”哈瓦那峰会。发展中国家是中国一贯的底色和定位。正如马来西亚亚太“一带一路”共策会主席翁诗杰日前所言，中国提出的“一带一路”倡议和三大全球倡议为全球治理提供了崭新方案，并为“全球南方”国家带来了参与国际事务的新契机。

独立自主是“全球南方”的政治底色，发展振兴是“全球南方”的历史使命，公道正义是“全球南方”的共同主张。中国永远是发展中国家“大家庭”的一员。作为“全球南方”的当然成员，中国将携手广大发展中国家，坚定维护自身发展利益，坚决打掉任何分化发展中国家的图谋和伎俩。

(责编：贾文婷、杨牧)

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