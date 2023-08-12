首届中日友好城市青少年围棋交流大会现场。人民网 许可摄

人民网东京8月12日电 （许可）11日，为纪念《中日和平友好条约》缔结45周年，首届中日友好城市青少年围棋交流大会在东京隆重开幕。

围棋起源于中国，后传入日本，逐渐受到日本社会各阶层的喜爱，成为中日文化交流的重要载体之一，也是促进两国民间交流和青少年交往的重要纽带。主办方希望中日两国青少年以棋会友，加深相互理解，以此次活动为契机，将维系和发展中日和平友好作为己任，共同开启中日友好的新篇章。

主办方代表、中日友好交流都市青少年围棋交流大会委员会会长河村建夫在致辞中表示，体育无国界，围棋在中日两国之间有着悠久的历史，在中日友好交流中起到了重要作用。此次大会旨在让两国年轻一代通过围棋交流，加深彼此理解，传承友谊。今年8月12日是《中日和平友好条约》缔结45周年纪念日，具有承前启后的重要作用，在这一节点举办中日交流大会意义深远。河村建夫强调，中日友好对于中日两国，乃至整个世界都具有重要意义。

中国驻日本大使馆文化处公使衔参赞陈诤在致辞中谈到，中日两国地缘相近，文化相通，文化交流是两国关系的重要组成部分，也是增进两国人民相互理解和友好感情的重要途径。围棋作为其中的重要载体，在中日两千多年的友好交往中发挥了重要作用。谈到中日关系，经常离不开乒乓外交，芭蕾外交，其实也离不开围棋外交，这都是中日交流史上的美谈佳话。

陈诤表示，友好交流城市是中日两国民间交往的重要资源，青少年肩负着两国友好的未来。期待两国青少年以棋会友，切磋琢磨，互相学习，共同提高。同时也希望学习老一辈友好人士的坚定信念，继承发扬友好传统，让两国的世代友好薪火相传。中国大使馆期待中日双方各界能够重温两国缔约初心，坚守两国领导人“互为合作伙伴、互不构成威胁”的政治共识，大力培养友好事业的接班人，为中日友好、亚洲稳定和世界和平贡献自己的力量。

日中友好协会副会长宇都宫德一郎，日中友好会馆理事长小川正史，本次大会名誉裁判长、日本名誉棋圣大竹英雄也分别发表致辞。宇都宫德一郎表示，希望以围棋为媒介，重启因疫情中断的友好交流活动，推动中日两国实现世代友好。小川正史表示，围棋源自中国，相传在南北朝时期传入日本，历经千年规则没有发生变化，这也是两国青少年能够通过围棋进行交流的原因。大竹英雄表示，中日围棋交流历史悠久，希望今后持续举办此类交流活动。

据悉，本次大会于8月11日至13日在东京举办，为期三天。来自中日友好城市的近400名青少年围棋选手、裁判等参赛，彰显了中日民间深厚的友好交流基础。

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