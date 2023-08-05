8月4日，第三届中国自由贸易试验区发展论坛在郑州市国际会展中心举行。人民网 崔译戈摄

人民网郑州8月5日电 （崔译戈）8月4日，第三届中国自由贸易试验区发展论坛在河南郑州举行。本届论坛由商务部国际贸易经济合作研究院、河南省商务厅和郑州市人民政府主办，中国（河南）自贸试验区郑州片区管委会承办，主题为“新起点 新格局 新提升”。

今年是我国自贸试验区建设10周年。中国自由贸易试验区代表以及境外有关自贸区（港）代表、中外企业代表和专家学者等参加论坛，围绕自贸试验区提升战略进行交流探讨，为中国自由贸易试验区建设和发展凝聚共识，建言献策。第十四届全国政协常委、教科卫体委副主任、商务部原副部长钱克明，河南省政府副省长李酌，世界自由区组织首席执行官萨米尔·哈莫尼出席会议并发表致辞。

钱克明表示，自贸试验区建设十年来，我国先后部署了21个自贸试验区，基本形成了辐射东南西北中的改革开放创新格局，推动了一系列首创型的实践，实现了一系列突破性进展。一大批改革开放制度创新成果复制推广到全国，充分发挥了改革开放试验田的作用。

李酌表示，对外开放是当代中国的鲜明标识，建设自贸试验区更是新时代全面深化改革、扩大改革开放的战略举措。今年，河南省围绕实施自贸试验区提升战略，印发《中国(河南)自由贸易试验区2.0版建设实施方案》，并出台了政务、监管、金融、法律、多式联运2.0版建设专项方案，必将更好发挥自贸试验区改革开放“试验田”“桥头堡”的作用。

萨米尔·哈莫尼在视频致辞中表示，近年来，世界自由区组织与河南自贸试验区建立合作，希望未来与中国各自贸试验区继续开展务实合作，深化交流，不断加强协作与沟通。

本次论坛期间，商务部国际贸易经济合作研究院发布了《中国自由贸易试验区发展报告2023》。商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明表示，十年来，自贸试验区已经成为推动制度型开放的重要平台。当前国际形势严峻、国内改革任务艰巨，要求自贸试验区充分总结十年来的建设经验，更好发挥改革开放综合试验平台作用。

报告指出，面对纷繁复杂的国内国际形势和各种风险挑战，2022年，中国自贸试验区在投资、贸易、金融、全过程监管等领域深化改革探索，围绕产业开放发展、要素资源等领域破解深层次矛盾和结构性问题，并继续推动协同创新，形成了丰富的制度创新成果，充分发挥了改革开放“排头兵”的示范引领作用。

报告显示，2022年以来，各自贸试验区形成制度创新成果537项，涵盖投资、贸易、金融、全过程监管等领域，其中有120项制度创新成果在各领域推动了新进展。

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