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专访：“我们需要来自南方国家的声音”——访联合国贸发会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘

2023年08月23日11:25 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦8月22日电 专访：“我们需要来自南方国家的声音”——访联合国贸发会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘

　　新华社记者陈斌杰 玛蒂娜·福斯

　　联合国贸易和发展会议（贸发会议）秘书长蕾韦卡·格林斯潘日前接受新华社记者专访时表示，为推动实现联合国可持续发展目标，将其作为全球层面团结和集体行动的承诺，“我们需要来自南方国家的声音”。

　　金砖国家领导人第十五次会晤22日至24日在南非约翰内斯堡举行。格林斯潘表示，希望此次会晤能够为应对全球粮食安全、发展中国家债务、气候变化等挑战以及推动实现联合国可持续发展目标注入新动力。

　　格林斯潘期待此次会晤能进一步加强来自南方国家的声音。她认为，金砖国家合作机制是反映发展中国家愿景的重要平台，体现了发展中国家对更多发展机遇的需求。

　　格林斯潘呼吁建立更具包容性的多边体系。她说：“我们希望让多边主义更有活力，更具包容性。”

　　贸发会议去年10月发布的《2022年贸易和发展报告》指出，发达经济体的货币和财政政策可能让全球经济陷入衰退和长期停滞。报告说，2023年世界经济增速将降至2.2%。全球所有地区都将受到增长放缓冲击，发展中国家所受冲击尤为严重。

　　格林斯潘表示，发展中国家和发达国家在基础设施领域存在差距，中国的“一带一路”倡议为推动发展中国家基础设施建设发挥了重要作用。“我们需要互联互通，我们需要基础设施，”她说，“一带一路”倡议在这些领域非常重要。

　　贸发会议是联合国处理有关贸易和发展问题的常设机构，其宗旨是最大限度地促进发展中国家的贸易、投资机会，并帮助它们应对全球化带来的挑战和在公平的基础上融入世界经济。

(责编：崔越、刘洁妍)

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