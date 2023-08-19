人民网内罗毕8月18日电 （记者黄炜鑫、通讯员田雨）当地时间8月18日，中国海洋石油集团有限公司（以下简称”中国海油“）乌干达公司携手两家乌干达本地职业技能培训学校在乌干达首都坎帕拉举办焊工职业技能培训结业仪式。乌干达能矿部国务部长洛凯里斯亲自为公司资助参训的160名本地青年学员颁发资格证书。乌干达教育体育部司长萨芬娜、中国驻乌干达使馆代表王晨旭、中国海油乌干达公司副总裁马培新等50余名各界代表出席典礼。

乌干达能矿部国务部长洛凯里斯为青年学员颁发资格证书。田雨摄

“耕耘终不负，繁华满目新”。本次培训历时两个多月，160名当地青年在中国海油组织的6个等级的焊工培训中刻苦学习和勤加练习，最终熟练掌握了SMAW（保护金属电弧焊）理论和实操技能。受训的乌干达青年纳迦表示：“衷心感谢中国海油为青年人提供的培训机会，通过培训获得的焊接认证不仅在乌干达得到认可，而且在国际上也能得到认可。现在乌干达的石油工业建设如火如荼，我也可以凭借技能参与其中，这是非常值得高兴的事情。”

仪式现场焊工学员技能展示。田雨摄

乌干达能矿部国务部长洛凯里斯对中国海油在乌开展的各类技能培训项目给予高度肯定，表示希望中国海油为乌干达培养更多的技能人才，帮助乌干达实现美好繁荣。

仪式现场焊工学员技能展示。田雨摄

中国海油乌干达公司副总裁马培新说：“公司致力于通过深化务实合作，积极履行企业社会责任，为乌干达油气工业发展提供更多机遇，这也符合公司‘石油使生活更美好’的愿景。”

据了解，截至目前，中国海油乌干达公司已为乌干达培养焊工340人，各类油气技能人才3000余名。

仪式现场焊工学员技能展示。田雨摄

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