人民网记者 孙广勇

泰国东北部成品油管道项目终端罐区。人民网记者 孙广勇摄

在曼谷北部100公里的北标府泰国东北部成品油管道首站，随着中泰技术人员共同旋转出站阀门，数万吨柴油缓缓注入直径40.6厘米的管道，沿着342公里的输油线路通往位于泰国东北部的孔敬府末站罐区。8月15日，管道内的柴油抵达末站罐区，几十辆油罐车在掌声中下载整车的成品油，开往泰国东北部20个府，标志着泰国东北部成品油项目全线进油圆满完成。

在施工中，中国企业克服了穿越密度大、地层复杂等诸多困难

临近傍晚，记者来到孔敬郊外的泰国东北部成品油管道项目工地，金色的余晖洒在20台巨大的储罐罐体上，泛出金色的光芒，东北部20个府就是从这个罐区终端直接下载成品油。

泰国东北部成品油管道工程作为泰国20余年来规划的仅有两条成品油主干线之一，是泰国能源战略项目。包括一条新的成品油管道及配套的泵站、阀室和罐区终端，起点位于北标府，途经5个府，终于孔敬府，管线全长342公里。“首次在泰国长输管道中使用18米长钢管，首次在泰国实施‘倒装法’进行大型储罐安装，泰国长输油气管道最长的水平定向钻……”项目副经理王继方自豪地说。

施工期间，记者沿着从曼谷通往东北的201号公路采访，看到挖掘机和起重机在道路一侧工作，防腐处理后的钢管被吊装到管沟内，焊接、回填，不断向前延伸。在呵叻府的一个施工点，凿岩机发出巨大轰鸣。泰籍工程师提卡蓬告诉记者，“线路施工中克服了穿越密度大、地形复杂等诸多困难，疫情及雨季给施工带来了更多挑战，中国企业全力投入、有奋斗精神，尤其是高难度的穿越技术世界领先。”

在东北部的2号公路上，不时有大型油罐车驶过。司机素帕说：“和油罐车一起行驶，很担心安全，而且运输费提升了油价。管线建成投产后，油价就会降低，对运输业是个好消息。”

泰国东北部成品油管道项目完工后，将极大缩短成品油交货周期，节约物流成本，提高输量并保持油品供给的稳定性。而且，减少油罐车运输，每年可以实现二氧化碳减排近百万吨。泰国能源部部长苏帕塔纳蓬表示，该项目对提升泰国能源安全性，改善泰国东北部地区的成品油供应状况，促进当地经济社会发展具有重要意义。

力争“中国制造”，项目核心物资和主要机械设备国产化率超过70%

在终端罐区的变电所控制室内，记者看到很多设备标有“华为”标志。“采办团队力争‘中国制造’，项目主要机械设备国产化率超过70%。”中石油管道局国际公司副总经理单旭东说。

不仅是华为的电子设备，项目建设所需的2.9万吨钢材全部来自中国宝钢。在呵叻府施工现场，记者看到钢管上写着“宝钢制造”，并标注了钢管的生产批次、规格、型号等。“中国材料很好，达到国际标准。”质量控制工程师尼蓬说。

得益于中国产品自身质量提升和国际认可度增加，一大批“中国制造”使用到泰国东北部成品油管道项目中。更重要的是，可以形成一种良性循环。“甚至可以在项目投标阶段，就直接拿这个更有竞争力的设备价格，作为项目投标总价的组成部分，增加中国公司竞争海外市场的竞争力。”单旭东表示。

契合“一带一路”倡议，加强泰国、老挝、中国等相邻国家的互联互通

泰国东北部地区毗邻老挝，孔敬府终端罐区油库至老挝首都万象仅250公里，距沙湾那吉280公里，距巴色400公里。东北部成品油管道项目除了为泰国东北地区供应成品油外，还将辐射至老挝相关地区。

老挝国内市场消费的汽柴油依靠进口，其中从泰国进口量占比约90%。目前从泰国进口石油产品的方式是通过卡车从曼谷运送到万象，两地距离约700公里。泰国东北部成品油管道项目完工后，油品将被运输到孔敬油库，而从这个油库至万象仅250公里，将极大的缩短交货周期和节约物流成本。

横跨泰国中部和东北部地区的成品油管道不仅对促进当地经济社会发展具有重要意义，还有利于加强泰国和老挝、缅甸等东南亚国家的互联互通。该项目被国家开发银行列入“一带一路”专项贷款及国际业务重大项目库，也是国家开发银行牵头筹组国际银团融资支持的首个在泰能源基础设施建设项目。未来管道规划将继续向泰国东北方向延伸，接入老挝，加强泰国、老挝、中国等相邻国家的能源互联互通，泰国管网有限公司董事会主席帕努表示。

“一带一路”倡议提出10年来，在各领域合作成果丰硕，给各国人民带来了实实在在的好处。泰国《今日曼谷报》总编辑普瓦纳表示，“一带一路”实现互利共赢、实现真正的发展，就像泰国东北部成品油管道一样，惠及大量普通民众。能源合作是共建“一带一路”的重要领域，将推动参与国家实现高质量可持续发展。

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