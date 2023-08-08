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国际观察：美国对华“去风险化”本身是巨大风险

羌建新
2023年08月08日09:28 | 来源：人民网-国际频道
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继“脱钩”政策之后，近来，美国联合其盟伴以应对所谓的“中国经济胁迫”为借口，嚣嚷推出所谓对华“去风险化”政策。然而具有讽刺意味的是，美方所谓的“去风险化”本身恰恰就是巨大的风险，是美方人为地给中国、给世界、给美国自身制造的巨大风险。

——所谓“去风险化”政策对中方正当的发展权利造成严重损害。所谓的“去风险化”只不过是为“脱钩”套上的新“马甲”，其实质是以污名化手段，强行将中国与“经济胁迫”挂上钩、与“风险”画上等号，以“去风险化”之名行“脱钩”之实，推动更加精准地对华构筑“小院高墙”、实施“脱钩断链”。

美方这样做的根本目的，是妄图通过对华封锁、遏制、打压，强行割裂中国与世界的联系，进而达到“竞赢中国”、维持其霸权垄断优势的目的。美国通过所谓“去风险化”，推动重点产业链供应链“去中国化”，企图将中国逐出全球关键产业链供应链，捆住中国发展的手脚，将中国的发展规锁在美国划定的范围内，剥夺中国正当的发展权利。

——所谓“去风险化”政策对经济全球化进程和世界经济前景造成严重冲击。美国以“去风险化”之名，将经贸问题政治化、意识形态化，严重违背经济规律，破坏市场规则和国际经贸秩序。把“去风险化”当成遏制打压他国的借口，不仅会对经济全球化造成巨大冲击，加剧全球经济治理体系混乱，侵蚀全球经济合作根基；而且会迟滞人类整体科技进步，威胁全球产业链供应链稳定，干扰全球市场正常运行。

近年来，世界接连遭受2008年全球金融危机和新冠疫情冲击，全球经济复苏艰难、增长乏力。在当前纷繁复杂的国际局势背景下，一旦“脱钩断链”导致逆全球化进程“失控”，就有可能演化为全球经济增长“脱轨失速”和全球金融体系剧烈动荡，从而导致全球经济向更加碎片化方向发展。国际货币基金组织（IMF）的研究预计，如果全球经济陷入严重碎片化，总体经济产出可能萎缩多达7%；如果还出现科技脱钩情况，一些国家的产出可能萎缩8%至12%。

——所谓“去风险化”政策将殃及美国自身经济。美国经济所面临的真正风险是：美国滥用其在世界经济金融体系中的霸权地位，长期“寅吃卯粮”、忽视实体经济发展，导致自身竞争力下降，并招致其他国家的不满和反对。因此，所谓“去风险化”政策不仅注定无法消除美国经济中的真正风险因素，反而会形成反噬，给美国经济带来严重伤害。

美国假借“去风险化”行“脱钩”之实，不仅令美国企业的生产、经营成本大幅增加，也削弱了美国的产业竞争力和创新能力。美国商会发布的报告显示，美国投资者可能因“脱钩”每年损失250亿美元资本收益，美国国内生产总值将因此损失高达5000亿美元。

“青山遮不住，毕竟东流去”。改革开放40多年来，中国以开放胸襟拥抱世界，深度参与全球产业分工和合作，积累了雄厚的经济物质基础和强大的内生发展动力。外部干扰阻滞不了中国自主发展、实现中国式现代化的历史进程，割不断全球化进程中中国与世界形成的深度联结。事实充分证明，中国给世界发展带来的是机遇、稳定和保障，而不是挑战、动荡和风险。

“世界潮流，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡”。企图以“去风险化”之名行“脱钩”之实、行“去中国化”之实，这样的“去风险化”才是最大风险，注定不会得逞！

（作者是国际关系学院经济金融学院院长、教授）

(责编：崔译戈、杨牧)

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