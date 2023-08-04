王子露 朱益孝 张震威 赵雨晴

上午9点，雨后的琅勃拉邦地面有些湿润。中老铁路旁的LC国际物流仓储中心，工人们已经开始了一天的工作。园区内，上百个装着矿石、化肥等各类货物的集装箱有序堆放，等待着经由这条连接中国与老挝的新铁路运往不同的目的地。

作为“一带一路”重要共建项目，中老铁路货运段自2021年12月开通运营。LC国际物流贸易仓储中心正是依托中老铁路建立的陆地港，坐落于老挝的第二大城市琅勃拉邦火车站南端，为企业提供运输货物、集装配送、综合仓储、进出口关务等服务。

“中老铁路开通之后，我们的运输成本立刻就降下来了，而且有了越来越多的业务。”中心副总经理肖太富笑着说，“物流、仓储、报关、清关……这些活已经快多到干不完了。”

运量大增的同时，时效也大幅提升。肖太富说，过去香蕉需要在老挝磨憨口岸停留清关，如果超过7天就会坏掉，不仅无法售出，还要产生处理成本。中老铁路开通后，货物“早上报关，下午就可以走了”，运输周期缩短了几倍。

据中国铁路昆明局消息，截至今年5月16日，中老铁路全线累计发送货物已突破2000万吨。其中，跨境货运量超400万吨，货值达177亿元。目前，LC物流中心完成的铁矿、化肥、木薯粉等货物贸易已超过8万吨。

LC物流园 赵雨晴摄

中老铁路不仅带动了中老之间的贸易，很多东盟国家的货物都搭上了这条黄金运输通道。深受市场欢迎的泰国榴莲，现在最快只需3天就能到达中国。“今年国内榴莲格外便宜，很大程度就是因为中老铁路通了。”肖太富说。

在LC物流中心，几个中欧班列的集装箱引人注目。今年7月，一批泰国国际货物自中老铁路入境，转关至成都并经中亚运往匈牙利，成为首趟以“中老铁路+中欧班列”模式运输过境的货物列车。借由中老铁路，东南亚货物进入欧洲的通道也更加畅通。

即将以“中老铁路+中欧班列”模式过境运输的集装箱。朱益孝摄

曾在中国贵州留学三年半的老挝人习凯现在在LC物流中心担任现场管理员。目前，他的月工资是350万基普。“这份工作待遇很好。“习凯说。同样在物流园工作的老挝卡车司机李有福表示，他家中有4个孩子，之前工资为150万基普一个月，生活压力很大。而在中老铁路开通后，他来到物流园工作，工资为200万基普，提升了1/3，生活压力减轻了很多。

截至今年5月底，中老铁路累计招聘老挝员工3500多人，在物流、交通、商贸、旅游等行业间接增加了就业岗位10万余个。由“锁”至“联”，中老铁路正为地区国家互联互通、共同发展带来新的机遇。

（作者是清华大学新闻与传播学院国际新闻传播硕士）

(责编：徐祥丽、杨牧)