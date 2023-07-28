新华社成都7月27日电（记者温馨）7月27日下午，国家主席习近平夫人彭丽媛在四川成都会见陪同印度尼西亚总统佐科来华出席第31届世界大学生夏季运动会开幕式并访华的总统夫人伊莉亚娜。

7月27日下午，国家主席习近平夫人彭丽媛在四川成都会见陪同印度尼西亚总统佐科来华出席第31届世界大学生夏季运动会开幕式并访华的总统夫人伊莉亚娜。新华社记者 丁林 摄

盛夏时分，芳草满庭。彭丽媛在金牛宾馆锦蓉庄热情迎接伊莉亚娜。两国元首夫人欣赏精美的银花丝、瓷胎竹编、蜀绣等成都特色非遗工艺品。彭丽媛邀请伊莉亚娜观看茶艺表演，并同伊莉亚娜亲切茶叙。

7月27日下午，国家主席习近平夫人彭丽媛在四川成都会见陪同印度尼西亚总统佐科来华出席第31届世界大学生夏季运动会开幕式并访华的总统夫人伊莉亚娜。这是彭丽媛邀请伊莉亚娜观看茶艺表演，并同伊莉亚娜亲切茶叙。新华社记者 丁林 摄

彭丽媛愉快忆及同伊莉亚娜多次会面的情景，表示中国和印尼文化相近、民心相通，希望双方深化友谊，增进友好。欢迎伊莉亚娜女士在成都多走走、多看看，感受当地人文风光。伊莉亚娜感谢彭丽媛的精心安排，高度评价中国对非物质文化遗产的保护和传承，表示成都之行进一步加深了她对中国历史文化的了解和喜爱。

7月27日下午，国家主席习近平夫人彭丽媛在四川成都会见陪同印度尼西亚总统佐科来华出席第31届世界大学生夏季运动会开幕式并访华的总统夫人伊莉亚娜。这是彭丽媛和伊莉亚娜欣赏成都特色非遗工艺品。新华社记者 丁林 摄

7月27日下午，国家主席习近平夫人彭丽媛在四川成都会见陪同印度尼西亚总统佐科来华出席第31届世界大学生夏季运动会开幕式并访华的总统夫人伊莉亚娜。这是彭丽媛邀请伊莉亚娜观看茶艺表演，并同伊莉亚娜亲切茶叙。新华社记者 丁林 摄

(责编：王禹蘅、刘叶婷)