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朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩会见李鸿忠

2023年07月29日08:54 | 来源：新华网
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新华社平壤7月28日电（记者王宾）7月26日起，中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠应邀率中国党政代表团访问朝鲜。其间，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩在平壤会见李鸿忠。

李鸿忠转交了习近平总书记致金正恩的亲署函。习近平总书记在亲署函中指出，70年前，中国人民志愿军同朝鲜人民和军队一道赢得抗美援朝伟大胜利，用鲜血凝结成伟大战斗友谊。无论国际风云如何变化，维护好、巩固好、发展好中朝关系，始终是中国党和政府坚定不移的方针。

李鸿忠表示，近年来，习近平总书记同金正恩总书记5次会晤，引领中朝关系进入新的历史时期。中方愿同朝方贯彻落实好两党两国最高领导人达成的重要共识，加强沟通交往，推进务实合作，推动中朝关系健康稳定发展，为维护半岛及地区和平稳定作出积极贡献。

金正恩对习近平总书记致亲署函表达诚挚感谢，表示朝鲜党和人民永远铭记中国人民志愿军烈士的不朽功绩。朝方愿同中方巩固传统友谊，加强交往合作，推动朝中关系迈上更高水平，共同维护地区和平稳定和双方共同利益。

访问期间，李鸿忠还会见了崔龙海等朝鲜领导人，出席朝鲜战争停战70周年纪念活动，参谒中朝友谊塔，赴桧仓祭扫中国人民志愿军烈士陵园。

(责编：艾雯、燕勐)

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