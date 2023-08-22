金砖合作是发展中国家团结合作的最重要平台，是代表南方国家的最核心机制，寄托着广大发展中国家的殷切期待。新形势下，金砖国家更要站在历史正确的一边，站在人类文明进步的一边，敞开大门谋发展、张开怀抱促合作，把金砖合作机制办好

8月22日至24日，金砖国家领导人第十五次会晤将在南非举行。此次会晤期间，金砖国家领导人将围绕加强金砖合作与金砖合作机制“扩容”等议题展开讨论，南非还邀请了数十位非洲国家及其他新兴市场国家和发展中国家领导人出席相关会议。

越来越多国家申请加入金砖合作机制，新兴市场国家和发展中国家领导人将在此次会晤期间就广泛议题展开讨论，充分说明金砖合作机制得到了广泛认同和支持，影响力和吸引力越来越大。在世界百年未有之大变局加速演进的当下，新兴市场国家和发展中国家在全球治理中日益发挥重要作用。

（一）

“金砖国家是一个具有‘包容性’的组织，一直以来都愿意与更广泛的国际社会进行对话。”南非金砖国家事务协调人苏克拉尔表示，已有超过40个国家希望加入金砖合作机制，其中20多个国家已正式提出了加入申请。

金砖国家诞生于新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的历史大潮之中，代表了世界格局和国际秩序演变调整的前进方向。17年来，金砖国家顺势而为，秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，加强团结合作，倡导公平正义，谋求共同发展，影响力不断扩大。

当前，国际局势动荡不安，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，世界经济复苏乏力，局部冲突和动荡频发，能源、粮食、气候等全球治理难题与地区安全风险联动，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重。“金砖国家正吸引着那些在世界上寻求和平与合作的人们。”委内瑞拉总统马杜罗的话，道出了许多国家希望加入金砖合作机制的重要原因。

金砖合作始终以开放包容、合作共赢为导向，对所有希望保持独立、渴望发展的新兴市场国家和发展中国家敞开大门。2013年在南非德班举行的金砖国家领导人第五次会晤邀请非洲国家领导人参与对话；2014年在巴西福塔莱萨举行的金砖国家领导人第六次会晤邀请南美国家领导人参与对话；2015年在俄罗斯乌法举行的金砖国家领导人第七次会晤期间，举行金砖国家同欧亚经济联盟、上海合作组织成员国、观察员国及受邀国领导人对话会；2016年在印度果阿举行的金砖国家领导人第八次会晤期间，举行金砖国家领导人同“环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议”成员国领导人对话会。2017年在金砖国家领导人厦门会晤上，中方创新性地提出“金砖+”合作模式，为广大发展中国家团结合作、共同发展搭建了新型合作平台。金砖合作不搞封闭的“小圈子”，去年已正式启动新一轮扩员进程。

金砖合作是一个创新，超越了政治和军事结盟的老套路，建立了结伴不结盟的新关系；超越了以意识形态划线的老思维，走出了相互尊重、共同进步的新道路；超越了你输我赢、赢者通吃的老观念，实践了互惠互利、合作共赢的新理念。金砖国家已成为新兴市场国家和发展中国家开展南南合作、实现联合自强的典范。西班牙埃菲社认为，金砖国家的成功和成就不依靠让其他国家为自己利益服务的能力，金砖国家对形成全球主要议事日程的决定性作用将使世界变得更加公正和稳定，寻求金砖国家明确支持的呼声只会加大。

（二）

金砖合作机制已经形成多层次、多领域、全方位的合作架构，成为发展中国家在政治、经济、金融、发展、文化等诸多领域进行交流、对话、合作的重要平台。

金砖合作快速发展的基础，是金砖国家经济实力的不断增强。英国经济研究机构橡果宏观咨询公司公布的一项统计数据显示，2022年，按购买力平价计算，金砖国家占世界经济总量的比重达到31.5%，超过七国集团的30.7%，预计到2025年二者的差距将进一步扩大。金砖国家宏观经济稳定为金砖合作机制吸引力持续增强奠定了重要基础。

金砖国家坚持推动经济复苏。新冠疫情和乌克兰危机影响交织叠加，导致全球产业链供应链紊乱、大宗商品价格持续上涨、国际货币金融体系更加脆弱。通过持续推进货币金融、贸易投资、能源资源等领域合作，不断拓展供应链、物流链、农业和粮食安全、本币结算和跨境支付等领域合作，金砖国家为全球经济增长作出重要贡献。

金砖国家坚持聚焦共同发展。当前，全球发展进程遭受严重冲击，国际发展合作动能减弱，南北发展差距进一步扩大，联合国2030年可持续发展议程的全球落实受到重创。金砖国家将全球发展作为合作重点，在二十国集团、世界贸易组织等多边框架下坚决捍卫发展中国家利益，为推进落实联合国2030年可持续发展议程做出不懈努力。

金砖国家坚持追求开拓创新。社会信息化成为时代潮流，以人工智能为代表的新一轮科技革命方兴未艾。金砖国家积极打造新工业革命伙伴关系，加强在未来网络、工业互联网与数字制造、制造业数字化转型、标准化等领域合作。金砖国家紧跟数字经济发展趋势，先后两次制定《金砖国家经济伙伴战略》，持续推动在教育、科技等领域合作，为可持续发展和创新合作打造人才库。

面对惊涛骇浪、风吹雨打，金砖国家携手构建更加全面、紧密、务实、包容的高质量伙伴关系，不断擦亮金砖合作的“金字招牌”。俄罗斯政治分析师铁木尔·福缅科认为，金砖合作的战略意义与日俱增，主要是因为它代表着“全球南方”国家在塑造非西方主导的未来经济方面所进行的合作。

（三）

金砖国家的发展壮大带动了国际格局调整，正在从根本上改变世界政治经济版图。欧洲《现代外交》网站发表文章指出，金砖国家的崛起代表着一种新的世界秩序，在金砖国家引领下，“全球南方”正加速崛起。

当前，全球治理体制变革正处在历史转折点上。广大新兴市场国家和发展中国家快速发展，国际影响力不断增强。面对日益增多的全球性挑战，以“后殖民统治、双重标准和忽视发展中国家的关切”为特点的西方主导的国际秩序，没有真正契合广大新兴市场国家和发展中国家谋和平、求发展、促合作的共同需求。一些西方大国强推所谓“基于规则的国际秩序”，更是成为阻碍世界经济发展和社会进步的绊脚石。

金砖国家坚持真正的多边主义，采取平等和协商一致的原则进行决策。作为金砖国家合作的代表性成果，新开发银行的五个创始成员国平均分配股权，拥有平等的投票权，为多边开发金融机构治理模式提供了一种新的选择。考虑开发基于成员国一篮子货币的新储备货币，适时启动金砖国家新一轮扩员进程，同意邀请非金砖国家参与数字经济议题讨论……金砖国家为推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展作出了重要贡献。

金砖国家积极推动全球治理体系改革，致力于提升新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权。为应对层出不穷的传统和非传统安全威胁，金砖国家在涉及彼此核心利益的问题上相互支持，对话而不对抗。在联合国、二十国集团、世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行等一系列全球性多边机制中，金砖国家积极加强政策沟通和立场协调，发出“金砖声音”，提出“金砖方案”，以建设性方式推动现行国际体系改革。“最重要的是，金砖国家捍卫多极化和多边主义。”古巴国家主席米格尔·迪亚斯—卡内尔表示，通过捍卫多边主义，金砖国家正在为建立一个更公平公正、有利于全球的国际经济秩序提供可能性。

金砖合作是发展中国家团结合作的最重要平台，是代表南方国家的最核心机制，寄托着广大发展中国家的殷切期待。新形势下，金砖国家更要站在历史正确的一边，站在人类文明进步的一边，敞开大门谋发展、张开怀抱促合作，把金砖合作机制办好，为推进世界多极化、经济全球化和国际关系民主化作出新的贡献，让世界听到更多的金砖声音、见证更大的金砖作用。

(责编：袁勃、胡永秋)