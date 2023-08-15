中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅将出席8月16日在云南昆明举办的第七届中国—南亚博览会开幕式。

总台华语环球节目中心记者：今天是中国首个全国生态日，设立全国生态日对于中方参与全球生态环境治理有何意义？

汪文斌：今天是首个全国生态日。这个首创性、标志性的纪念日，体现了新时代生态文明建设的重要地位，体现了全面推进美丽中国建设的坚定决心，也体现了中国积极参与全球环境和气候治理、推动构建人类命运共同体的坚定立场。

2005年8月15日，时任浙江省委书记习近平同志在湖州安吉县余村考察时，首次提出“绿水青山就是金山银山”。18年来，这一重要理念深入人心，不仅促进中国人与自然和谐共生，更为全球环境治理注入中国智慧。中国牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，统筹山水林田湖草沙系统治理，取得了举世瞩目的生态建设和绿色发展成就，世界看到的是一个天更蓝、地更绿、水更清的美丽中国。

面对生态环境挑战，人类是休戚与共的命运共同体。中国坚持做全球环境和气候治理的倡导者、行动派、引领者。中国是全球能耗强度降低最快的国家之一，是对全球臭氧层保护贡献最大的国家，是世界节能和利用新能源、可再生能源第一大国。中国将用全球历史上最短的时间完成最高的碳排放强度降幅。

地球是人类的共同家园，需要各国共同守护。中方秉持“人与自然生命共同体”“地球生命共同体”理念，愿同各方一道脚踏实地落实国家自主贡献目标，加强减缓和适应努力，携手共建清洁美丽的世界。

拉通社记者：古巴将于下月举办“77国集团和中国”峰会。中方如何看待该峰会？对古巴担任该集团主席国有何评论？

汪文斌：“77国集团和中国”是发展中国家合作机制，始终坚持维护国际公平正义，捍卫发展中国家共同权益。中方赞赏古方作为2023年轮值主席国所做工作，支持古方举办“77国集团和中国”哈瓦那峰会。期待峰会为发展中国家加强团结合作、共同应对挑战作出积极贡献。

路透社记者：中方是否计划在赖清德周五返回台湾之后立即开展大规模军事演习？

汪文斌：赖清德顽固坚持“台独”分裂立场，是彻头彻尾的“麻烦制造者”。美台勾连以“过境”为幌子安排赖清德在美从事政治活动，严重违反一个中国原则，严重损害中方的主权和领土完整。事实再次证明，当前台海局势持续紧张的根本原因，是台湾当局企图“倚美谋独”，美方执意“以台制华”。

台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，履行不支持“台独”、不支持“两个中国”或“一中一台”的承诺，停止任何形式的美台官方往来，停止纵容和支持“台独”分裂势力及其分裂活动，停止虚化掏空一个中国原则。中方正密切跟踪事态发展，将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。

《中国日报》记者：2021年8月15日，美国和北约领导的“坚定支持任务”部队从阿富汗全部撤出，阿富汗塔利班重新掌握政权。两年过去了，中方如何看待当前的阿富汗局势？

汪文斌：两年前的今天，全世界目睹了美国从阿富汗仓惶撤军的“喀布尔时刻”。阿富汗这场变局教训十分深刻，至今仍然值得世人反思。这标志着美国在阿富汗军事、政治、反恐的全方位失败，再次证明对其他国家搞军事干涉、政治渗透、民主改造行不通，只会带来动荡和灾难。

亲望亲好，邻望邻安。两年来，中国人民一直关注着阿富汗人民的冷暖安危和前途命运。作为阿富汗最大的邻国，中方一直在以负责任、建设性的方式，帮助阿富汗稳局重建，推动阿富汗问题政治解决进程。中方先后通过陆海空多渠道、多形式向阿富汗提供了大批物资援助，扩大松子等阿优质农产品进口，给予阿98%税目产品零关税待遇，稳步推进双方务实合作，帮助阿提升自主发展能力。

两年来，在包括阿邻国在内地区国家的积极支持下，阿富汗局势基本实现平稳过渡，阿富汗国家命运历史性地回到阿人民手中。阿临时政府在恢复经济、保障民生、推进禁毒、打击腐败、改善治安等方面采取了一系列务实举措，外界应予客观公正看待。同时，国际社会对阿富汗构建基础更为广泛、更加包容的政权架构，保障女性、少数族裔在内的全体民众权益，仍有一些期待。希望阿临时政府采取积极举措，更好回应阿人民和国际社会的期待。

两年来，某些国家对阿富汗切断援助、冻结资产、实施制裁，致使阿人民的苦难“雪上加霜”。根据联合国数据，阿富汗急需人道主义援助的民众从1440万人上升到了2920万人，增加了一倍。阿富汗要实现长治久安，首先必须解决人道状况堪忧的问题。有关国家应当切实从阿变局中汲取教训，落实对阿援助承诺，确保阿全部被冻结资产尽快用于阿富汗民生急需。

目前盘踞在阿富汗的恐怖势力仍然对阿自身、地区乃至全球安全构成重大威胁。国际社会普遍期待阿富汗方面兑现承诺，防止阿领土被任何恐怖势力利用，对所有恐怖组织都要采取瓦解、清除行动。国际社会有必要加强双多边反恐安全合作，支持阿富汗综合施策，标本兼治，早日实现持久和平稳定与发展。

共同社记者：据悉，今天日本首相岸田文雄以私人身份向靖国神社供奉祭祀费，内阁成员之一、现任大臣高市早苗也参拜了靖国神社。中方对此有何回应？

汪文斌：78年前的今天，也就是1945年8月15日，日本接受《波茨坦公告》，宣布无条件投降。中国人民同世界人民一道，打败了日本军国主义侵略者和法西斯主义。这是正义战胜邪恶、光明战胜黑暗、进步战胜反动的伟大胜利，将永远铭刻在中华民族和人类正义事业的史册上。

靖国神社是日本军国主义发动对外侵略战争的精神工具和象征，供奉有二战甲级战犯。日本政要涉靖国神社消极动向再次反映出日方对待历史问题的错误态度，中方已向日方提出严肃交涉，表明严正立场。

我要强调的是，切实正视并深刻反省侵略历史，是战后日本得以同亚洲邻国恢复发展正常关系的必要前提。中方敦促日方认真汲取历史教训，坚持走和平发展道路，以实际行动同军国主义彻底切割，避免进一步失信于亚洲邻国和国际社会。

总台国广记者：伊朗南部城市设拉子什叶派宗教圣地“灯王墓”发生恐怖袭击，迄已造成1人死亡、9人受伤。“伊斯兰国”宣布对此次袭击事件负责。中方对此有何评论？

汪文斌：中方对此次袭击事件表示强烈谴责。中方坚决反对一切形式的恐怖主义，坚定支持伊朗政府和人民打击极端恐怖势力、维护国家和平稳定。

彭博社记者：中方认为将于本周晚些时候举行的美日韩三方会议有何重要影响？

汪文斌：中方反对有关国家拼凑各种“小圈子”，反对加剧对立、损害他国战略安全的做法。希望有关国家顺应时代发展潮流，多做有利于地区和平、稳定与繁荣的事。

总台央视记者：据报道，与日本自民党副总裁、前首相麻生太郎一同访台的国会议员称，麻生在台有关“威慑力”和“战斗”的言论，提前同日本政府方面有过讨论，符合日官方立场。请问中方对此有何评论？

汪文斌：台湾是中国的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容外部势力干涉。中方此前已就日本个别政客窜台妄言向日方提出严正交涉。

日本曾非法侵占并在台湾实行长达半个世纪的殖民统治，犯下罄竹难书的罪行。1943年中美英发表《开罗宣言》明确规定，把台湾等日本所窃取的中国领土归还中国。1945年《波茨坦公告》第八条对此予以重申。日本1945年签署的投降书明确承诺接受《波茨坦公告》。1972年中日邦交正常化时签署的《中日联合声明》明确规定，日本政府充分理解和尊重中国政府关于台湾是中国领土不可分割的一部分的立场，坚持遵循《波茨坦公告》第八条。1978年两国缔结《中日和平友好条约》，以法律形式确认了联合声明的各项原则。1998年和2008年的第三、第四个政治文件均重申坚持联合声明关于台湾问题的立场。日方还多次就台湾问题向中方作出郑重承诺,包括不搞“两个中国”或“一中一台”，不支持“台独”，只同台湾维持民间和地区性往来。这就是历史经纬，是日本必须遵循的立场和原则。

我要强调的是，台湾问题涉及中国核心利益，事关中日关系政治基础和两国间基本信义。日方应恪守一个中国原则和中日四个政治文件精神，切实以实际行动体现迄今政治承诺和有关表态。中方将采取一切必要措施坚决捍卫国家主权和领土完整。

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