邵百军（右一）为患者把脉。

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在浙江中医药大学，吴狄赫正在授课。

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泰国华侨中医院外观。

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中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。多年来，以中医院、中医诊所、研究机构等为载体，中医药走出国门、走向世界，充分展现其防病治病的独特优势和作用，书写推动文明交流互鉴、构建人类卫生健康共同体的动人故事。

“民众有了更多医疗选择”

本报记者 张矜若

中式传统屋脊设计与泰式飞檐巧妙结合，古典的青色砖瓦屋顶与蓝色的玻璃幕墙相互辉映——泰国华侨中医院就坐落在人来人往的曼谷老城区。走进医院，分诊窗口排着长队，大厅里泰语、汉语、英语、韩语等各种语言此起彼伏。作为泰国最大的中医院，这里工作日每天的接诊量约为500人，周末每天接待近千人。

51岁的塔宁瓦是曼谷本地的一名公务员。4年前的一场中风给他留下了严重的后遗症：行动不便，起身困难，无法自主转身扭头，还时常头晕头疼，几乎丧失了工作能力。为了治病，他跑了很多医院，尝试过不同的疗法，但都收效甚微。去年10月，他经人介绍，抱着试一试的想法来到了华侨中医院。医生为他制定了针灸加导引治疗的方案。一个疗程过后，塔宁瓦病情有了好转，现在已经可以正常上班。塔宁瓦对中医的疗效赞不绝口：“中医诊疗见效快，感谢中医让我恢复了正常生活，挽救了我的家庭。”

在华侨中医院，像塔宁瓦这样的故事还有很多：睡眠不好，开个中药方子调理一下；消化不好，做次艾灸缓解；上了一周班后到中医院做次推拿，以预防“办公室综合征”……中医药理念已经融入很多当地人的生活。华侨中医院院长蚁凡告诉本报记者，中医院接诊过112个国家的患者，内科、针灸科和骨伤推拿科最受当地民众欢迎。泰国卫生部副部长萨堤·皮图查表示：“中医药让民众有了更多医疗选择。”

2000年，在中泰建交25周年之际，泰国政府正式宣布中医合法化，泰国成为中国以外第一个实现中医全面合法化的国家。2015年，中医开办诊所法令在泰国开始正式实施。中医药被纳入泰国卫生部泰医和替代医学发展司的管理体系。中医药走进泰国，丰富了当地卫生体系，维护了民众的生命健康。内科医生陈宝真在华侨中医院工作4年了，她告诉本报记者，来医院就诊的泰国人比例不断增加，“许多当地人通过接触中医、从中医的疗效中获益后，开始了解并喜爱上中医，还向亲朋好友推荐中医疗法。中医的口碑就这样慢慢建立起来。”

开展中医义诊活动，运用中医药治病理论、方法增进当地民众健康；推动中医药领域人才互动、学术交流，积极探索中医药文化与各国本土文化融合方式；通过举办各类活动，阐释中医药文化内涵，推动以中医药为载体的民心相通……一大批中医药机构积极行动，努力促进中医药文化更好地服务当地民众。

2018年，中国—泰国中医药中心在华侨中医院揭牌成立。以中医院为平台，中泰医疗合作方兴未艾：与上海中医药大学附属龙华医院、福建中医药大学等签约成立远程会诊合作中心，开展专家指导门诊和远程学术讲座等；联合中泰两国多家医疗机构共同创办《泰国中医药杂志》，并在泰国著名学术网站发行；举办中医药展览会，现场讲解中医养生保健知识。“将优质的中医药服务、璀璨的中医药文化带给更多人，是在泰中医药机构的共同奋斗目标。”蚁凡说。

目前，泰国已有9所大学开设中医专业，该国开设中医院及诊所800余家，年平均接诊40余万人次。获泰方准入的中药已达千余种，中国中医药管理局支持在泰国建设了2所中医药海外中心。2022年统计数据显示，泰国有中医执业证书的中医师超过1800名。泰国卫生部中医执业管理委员会主席阿空·巴蒂素旺表示，随着中医药事业的不断发展，中医药已成为促进全球卫生健康事业的重要力量，为保障人民健康作出了积极贡献。

擦亮中医药这张亮丽的中华文化名片（观点）

胡紫景

中医药是中华文明的瑰宝，是中国乃至世界传统医学的重要组成部分。我出生于福建中医世家，从小的耳濡目染让我对中医药产生浓厚兴趣，高考时毫不犹豫选择了福建中医药大学。2012年我研究生毕业，当时中医药在非洲很受认可，在导师的鼓励下，我远赴南非发展。

南非是世界上首批实现中医合法化的国家之一。2000年，南非政府确立了包括中医针灸在内的补充医疗的合法地位。之后，南非顺利推进中医针灸医师注册工作。2011年，中医医疗正式纳入南非医疗体系，南非民众在选择中医诊疗时可享受医保优惠。

在南非，我开设中医诊所，同时探索在高校里开设中医和针灸课程。行医治病、教书育人的过程中，我见证了中医药文化在南非落地生根。尤其是新冠疫情期间，中医药被用于患者救治，极大地缓解了疫情期间民众对公共医疗的迫切需求，也让中医药得到了许多南非民众的认可。现在，来我诊所就诊的患者超过半数都是本地人。

2020年，约翰内斯堡大学针灸课正式开设。令人惊喜的是，课程刚一开始，校园里就掀起了学习中医的热潮。针灸成了最受欢迎、也最难申请的专业之一。去年，7102名学生递交申请，只为在58个名额中夺得一席之地。今年，我们还在校园里举行了中医推广活动，展示拔罐、针灸等传统中医技法，同学们的参与热情很高。

和南非一样，许多国家将中医药纳入当地医疗卫生体系和教育体系。多国高校与中国高校建立联合培养机制，开展校企合作，举行学术研讨会，积极培养中医药领域国际人才。

目前，中医药已传播到190多个国家和地区。中医针灸、藏医药浴法被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，中医典籍《黄帝内经》和《本草纲目》被列入“世界记忆名录”。中国与外国政府、地区主管机构和组织积极签署中医药合作协议，海外中医药中心建设工作顺利推进。世界各地的民众对中医药的认同感也越来越强。

中医药是民心相通的重要载体，是文明交流互鉴的重要途径。中医药走向世界的过程中，既让中医药优质的健康医疗服务惠及更多人民，也促进了中华文明的传播。当前，中医药发展正迎来大好时机，我们应更加努力，擦亮中医药这张亮丽的中华文化名片，让中医药更好地为全球健康治理发挥作用。

（作者为约翰内斯堡大学博士生导师，本报记者屈佩采访整理）

将中医的健康理念推广到更多国家

邵百军

上世纪90年代初，我从北京启程，来到美丽的匈牙利布达佩斯，开启了近30年的中医推广之路。

当时，中医在匈牙利刚刚起步，当地会中医的大夫很少，中医理念对当地老百姓来说也较为陌生。我创建了邵氏中医针灸诊所，把很多精力放在研究、传承和推广针灸上。当看到许多当地民众对中医从陌生到熟悉再到认可，我感到由衷的欣慰。除了中医诊疗服务，我还带了很多外籍中医学生，指导并帮助他们从事中医事业。

建立第一家符合欧盟标准的中药厂、欧盟内第一个为中医药立法……匈牙利的中医药发展走在欧洲前列。近年来，匈牙利与中国不断加强中药产学研等方面的合作。从2010年起，匈牙利塞梅尔维斯大学与黑龙江中医药大学合作培养中医人才，2017年两校开始共建中国—中东欧中医药中心（匈牙利），进一步加强中医药领域合作。

如今，中医诊疗在匈牙利越来越受欢迎，欧洲针灸学会联合会经常组织中医义诊活动。匈牙利老百姓对中医诊疗的认可度很高，在布达佩斯的许多药店都能买到中医药产品。不少患者在中医的治疗下，病情渐渐好转。

多年来，在祖国的大力支持下，一批批中医师走出国门，将中医的健康理念推广到更多国家。作为一名在海外的中医从业人员，促进中医药传承和创新发展是我和同行们共同的奋斗目标。

（作者为欧洲针灸学会联合会主席，本报记者禹丽敏采访整理）

让更多人了解中医并从中受益

吴狄赫

我今年42岁，来自德国汉堡，是一名中医爱好者，也是一名中医从业者。18岁时，我在德国观看了一场精彩的功夫表演，由此对中国文化产生了兴趣，开始跟着一名武术老师学习咏春拳。他不仅教武术，还传授一些推拿、经络疗法，我因此接触到了中医。

2005年，为了深入学习中医，我赴中国留学。外国人学习中医要克服语言等许多困难，那些年，除了吃饭、睡觉，我几乎所有的时间都用来学习，最终顺利拿到浙江中医药大学的本科和硕士学位。2019年，我成为浙江中医药大学的一名外教，用英文给中医专业的本科生和硕士生讲授《中医英语》《针灸推拿》课程。我帮助中医专业的中国学生提高英语水平，以便他们学成后更好地为海外患者提供服务，更好地在世界上传播中医文化。

在中国求学期间，为了向更多外国人介绍中医文化，我创建了“吴山中医”国际中医网站。在这个平台上，我开设中医、针灸、中药、养生等在线课程，发布自制的中医养生教学视频，目前已有2800余名国外用户注册学习。我希望通过自己的努力让更多人了解中医并从中受益。

作为一名长期关注和热爱中国传统文化的外国人，我很高兴自己成为一名中医外教。未来，我将继续努力，为中医文化在世界范围内更广泛地传播作出贡献。

（作者为浙江中医药大学外籍教师，本报记者刘军国采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年08月11日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)