陈晨

踏上从西双版纳开往琅勃拉邦的高铁，窗外是闪烁的隧道霓虹，交织着醉人的农田绿意。无缝化铁轨上列车飞驰而过，留下的不再是火车撞击轨缝的“咣当”声，而是复兴号南奔、澜沧号北赴，中老友谊在发展新时代双向奔赴的佳音。

今年是中国提出“一带一路”倡议十周年，也是中老铁路国际客运服务开通的第一年。作为高质量共建“一带一路”的标志性工程，中老铁路客货两旺，大大推进了中老贸易与文旅交流。据中国铁路昆明局集团消息，从2021年12月3日至2023年6月3日，中老铁路开通运营满18个月，累计发送旅客1640万人次、货物2100万吨。

“中老铁路开通后，我们酒店的入住率上升，在中国节假日酒店基本都是满房。”老挝琅勃拉邦龙坡邦贝尔度莱假村的行李员习先生说道。琅勃拉邦随处可见的外籍游客带动了当地消费，不管是在超市、餐厅还是夜市的档口，当地商户都会说几句中文，“毕竟中国游客多，我们都是很欢迎的！”。

在老挝的大街小巷，常能看见乘着中老铁路跨越国界而来的中国商品，而老挝商品也通过中老铁路打开销量。成立于2022年的LC国际物流贸易仓储中心作为琅勃拉邦最大的陆地港，现在已完成货物贸易超80000吨，将中国的钢材建材化工原料运至老挝，也把老挝的铁矿与木薯淀粉运往中国。

中老铁路不仅连通了中国与老挝，更是将泰国、缅甸等十余个共建“一带一路”的沿线国家和地区的人民与商品带入大发展格局之中。目前，中老铁路跨境货物运输品名由开通初期的10多种扩展至1200多种。“这趟列车非常方便快捷，很多泰国人也会乘坐这趟列车。”在云南开往老挝万象的复兴号上，一位泰国旅客对中老铁路为她的多国游所带来的便捷大为赞叹。

曾几何时，就在中老铁路的铁轨之下，曾掩埋着数百枚越战期间美国留下的未爆炸弹，余殇之响难平。中老铁路建设期间，在2931公顷的土地上清除了约459枚未爆炸弹，以及460多件相关碎片，以确保安全。如今，在琅勃拉邦的夜市上，夜经济红红火火，人潮里不同国籍的人们摩肩接踵，一位老挝姑娘正在贩卖用美国在越战期间投掷的炮弹弹壳所制造的工艺品。

岁月洗礼，和平与发展早已成为时代强音。怀揣着把炮弹壳变为工艺品的精神的老挝人民，正与中国友邻一道，逢山开路、遇水搭桥，沿着中老铁路这条黄金大通道携手前行，共赴繁荣发展的美好明天。

（作者是清华大学新闻与传播学院国际新闻传播硕士）

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