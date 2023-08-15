龚婷

8月9日，美国对华投资限制拟议新规正式发布。美国总统拜登签署行政令设立对外投资审查机制，限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。

近期，美国政府在对华金融投资领域的“脱钩”动作频频。7月以来，美国众议院“中国特设委员会”也对多家美国风投机构发起了涉华高技术投资调查。美国政府在对华金融和投资“脱钩”上的动向进一步显性化，与美国财长耶伦要建立“建设性”对华经济关系、“促进两国的经济增长和创新”的说辞大相径庭。这一投资限制新规清晰地表明，尽管美国近来反复表示不愿对华“脱钩”，然而其对华经贸政策实际上在不断推进泛政治化、泛安全化和泛意识形态化。

本次白宫还宣布，美国主要的盟伴国家正就所谓对外投资审查机制与美方协调立场，意在提升“集体行动的有效性”，试图把在贸易、供应链等领域名义上“友岸化”、实则小圈子化和阵营化的做法进一步蔓延至全球投资领域。这再次揭示美国已蜕化为经济全球化的阻碍力量，美国对华所谓“去风险”论调本质就是“精准脱钩”和“去中国化”，意在阻滞中国高科技产业和综合国力的进一步发展。

美国对华投资政策的加速“国家安全化”将进一步恶化中美双向投资往来和创新合作氛围，破坏全球经贸规则和秩序。近年来特别是拜登政府上台以来，美国大幅推进对华贸易、高科技、供应链等领域“小院高墙”式“脱钩”，双边直接投资也成为“断链”重灾区。

从特朗普政府到拜登政府，美国政府持续鼓噪对华金融和投资“脱钩”， 美国国会还不断炮制各类法案威胁对华开展金融制裁。2018年，特朗普政府出台“外国投资风险评估现代化法案”，大幅扩张美国外国投资委员会（CFIUS）审查职权，并收紧中国对美关键基础设施、新兴科技等领域的直接投资审查。此后，无论是投资流量还是所占美对外直接投资比重，美对华直接投资一直徘徊在低位。美国财长耶伦4月在围绕对华经济关系的讲话中曾表示，“国家安全”是美对华关系的重点关切，确保美及伙伴“国家安全利益”是处理对华经济关系三大目标之首。

预计，本次出台的类似“反向CFIUS”的对外投资审查机制，将给前述领域美国对华投资，特别是并购交易、私募投资、风险投资、绿地投资、合资企业、特定债权融资等设置更多限制，相关美国企业和资本在参与和分享中国高技术产业发展红利上将面临来自美国行政部门的更多阻碍。

同时，本次出台的对华投资限制行政令明显违反经济和市场规律、损人不利己，面临着诸多质疑。行政令酝酿过程中，拜登政府内部曾针对规则的限制范围和力度有过不少争论。白宫也表示，当前公布的拟议规则并非最终版本，正式规则将在45天征求公众意见阶段后发布。

美方执意出台对华投资限制措施，明显违反经济和市场规律，损人不利己。美国政府强推对华所谓“脱钩断链”，严重损害中美两国乃至世界工商界利益，将始终面临经济逻辑的制约，也难以获得美国国内众多涉华利益攸关方的认同。

（作者是中国国际问题研究院美国研究所副研究员）

(责编：崔译戈、杨牧)