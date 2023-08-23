新华社圣彼得堡8月22日电 专访：金砖国家发展互利平等合作潜力巨大——访俄罗斯经济学家科库什金娜

新华社记者安晓萌

俄罗斯圣彼得堡国立大学经济系副教授伊琳娜·科库什金娜日前接受新华社记者专访时说，金砖国家在发展互利平等合作方面有巨大潜力，因此越来越多国家希望加入金砖合作机制。

科库什金娜说，金砖国家在经贸、农业、航天等诸多领域取得的合作成果表明，金砖合作机制逐渐成为发展中国家合作的有力工具。

她认为，当前全球经济和政治不确定性增加，发展和扩大国家间的互利平等合作是当前国际社会最紧迫的任务之一。在此背景下，多国表达希望加入金砖合作机制的意愿，说明平等合作对发展中国家具有很大吸引力。

科库什金娜说，金砖国家定期举行领导人会晤，就贸易、投资、发展等议题进行讨论并协调政策。此外，金砖国家在多个领域建立部长级会议机制、成立工作组，促进成员国间交流互鉴，使合作更有条理、更成体系。

她说，金砖国家正通过“金砖-非洲”会议和“金砖+”对话会等机制扩大与其他国家和地区组织的接触，这些努力旨在推动与非金砖国家的合作，扩大金砖国家国际影响力。

科库什金娜认为，金砖国家影响力大大提升，已经成为全球事务中不可忽视的力量。在应对气候变化、贸易和发展等全球挑战时，金砖国家的声音引起广泛共鸣。随着合作不断深化、融资机制创新以及南南合作发展，金砖国家在塑造国际秩序方面的影响力将与日俱增。

科库什金娜还指出，中国树立了互利平等合作的榜样，在金砖国家中扮演着平衡和稳定国际关系的大国角色。

她说，金砖国家国土面积占世界领土总面积的26%，人口占世界总人口的42%，在金砖国家领导人第十五次会晤期间，金砖国家有望在扩容等议题上取得进展，这将进一步增强金砖机制的影响力。

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