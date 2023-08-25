刘叶婷

8月24日，金砖国家实现历史性扩员，沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式加入金砖大家庭。除此6国外，还有40多个国家不同程度地表达了加入的愿望，20多个国家提交了正式申请。越来越多发展中国家希望叩响“金砖大门”，共谋繁荣发展。

金砖国家诞生于新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的历史大潮之中，17年来，已成为发展中国家团结合作的最重要平台，是代表南方国家的最核心机制，寄托着广大发展中国家的殷切期待。金砖合作机制的吸引力、感召力、影响力为何越来越强？

和平与发展是当今时代的主题。全球南方国家求和平、谋发展、促合作、图共赢的愿望也愈加强烈。金砖合作机制秉持开放包容、合作共赢的精神和原则，聚焦各领域务实合作，与全球南方国家的发展建设需求天然契合，符合广大新兴市场国家和发展中国家的利益。

当今世界全球化逆流涌动，单边主义、保护主义、霸权主义盛行，地缘政治挑战暗流汹涌。以美国为首的西方国家复辟冷战思维，动辄挥舞制裁大棒，大搞霸权、霸道、霸凌，剥夺了别国的生存权和发展权。全球南方国家苦美国久矣，苦“由西方主导的世界秩序”久矣。金砖合作机制积极推动全球治理体系变革，致力于提升发展中国家在国际社会的代表性和发言权，顺应了发展中国家的需求，符合国际社会期待。

金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外的“小圈子”，而是守望相助的大家庭、合作共赢的好伙伴。越来越多全球南方国家希望加入金砖大家庭再次反映出广大发展中国家维护国际公平正义、完善全球治理、追求和平发展的共同愿望。

“世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。”今年以来，美西方国家采取了一系列政治操弄，试图渗透拉拢全球南方国家，破坏南方国家的团结，将全球南方国家变成国际政治的角力场合大国竞争与地缘博弈工具。是合作共赢还是分裂对抗、是和平发展还是“脱钩断链”，此次全球南方国家“用脚投票”，美西方拉帮结伙的老一套不攻自破。

正如习近平主席指出的，金砖国家同50多个国家聚首南非，不是拉谁选边站队，不是搞阵营对抗，而是打造和平发展的大格局。

(责编：刘叶婷、杨牧)