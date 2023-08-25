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坚守联合自强初心 推进高质量伙伴关系（和音）

2023年08月25日08:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　“青山遮不住，毕竟东流去。”无论有多少阻力，金砖国家这支积极、稳定、向善的力量都将蓬勃发展

　　

　　“我们要把握大势，引领方向，坚守联合自强的初心，加强各领域合作，推进高质量伙伴关系，推动全球治理变革朝着更加公正合理的方向发展，为世界注入更多确定性、稳定性、正能量。”当地时间8月23日上午，习近平主席出席金砖国家领导人第十五次会晤并发表重要讲话，深刻分析国际形势，深刻阐明金砖合作的重要意义，提出一系列深化金砖合作的重要主张和倡议，为处于承前启后、继往开来的关键阶段的金砖合作指明发展方向。

　　当前，世界进入新的动荡变革期，正在经历大调整、大分化、大重组，不确定、不稳定、难预料因素增多。是走和平发展、开放发展、合作发展、共赢发展之路，还是任由霸权主义和强权政治导致世界走向分裂与对抗的地步、滑向“新冷战”的深渊，这是各国人民共同关心的问题。“金砖国家是塑造国际格局的重要力量。我们自主选择发展道路，共同捍卫发展权利，共同走向现代化，代表着人类社会前进方向，必将深刻影响世界发展进程。”习近平主席的话掷地有声，给人以信心和希望。

　　每个国家都有发展的权利，各国人民都有追求幸福生活的自由。当前，世界经济复苏势头不稳，发展中国家面临的挑战更为严峻。金砖国家作为新兴市场国家和发展中国家的代表，更应勠力同心，做发展振兴道路上的同行者。着眼深化金砖国家经贸、财金合作，习近平主席宣布中国将设立“中国—金砖国家新时代科创孵化园”、探索建立“金砖国家全球遥感卫星数据与应用合作平台”、同各方共建“金砖国家可持续产业交流合作机制”，充分展现中国支持金砖国家共同发展的坚定态度和积极作为。中方同各方一道加快推进全球发展倡议合作，有利于强化全球发展动能，增进各国人民福祉。

　　安全是发展的前提，人类是不可分割的安全共同体。金砖国家始终坚持以对话解争端、以协商化分歧，携手应对各类安全挑战，反对零和博弈和冷战思维。习近平主席强调，金砖国家要坚持和平发展的大方向，巩固金砖国家战略伙伴关系，并就在涉及彼此核心利益问题上相互支持、积极斡旋热点问题、进一步拓展人工智能合作等提出建议，为金砖国家拓展政治安全合作提供重要战略指引。中方同各方一道推动全球安全倡议落地生根，携手打造安全共同体，有利于实现普遍安全。

　　文明多姿多彩、发展道路多元多样，这是世界应有的样子。习近平主席指出，金砖国家要弘扬海纳百川的精神，倡导不同文明和平共处、和合共生，尊重各国自主选择的现代化道路。金砖国家不断加强治国理政经验交流，不断加强文化、教育等领域丰富多彩的合作，有利于夯实金砖合作的民意基础。中方同各方一道落实全球文明倡议，促进世界文明多样性，弘扬全人类共同价值，加强人文交流合作，对促进不同文明百家争鸣、百花齐放，打破交流壁垒，赓续人类文明的薪火具有深远意义。

　　加强全球治理是国际社会共享发展机遇、应对全球性挑战的正确选择。习近平主席强调，国际规则要依据联合国宪章宗旨和原则，由大家共同书写、共同维护，不能谁的胳膊粗、嗓门大，谁就说了算。更不能拉帮结伙，把自己的“家法帮规”包装成国际规则。金砖国家共同践行真正的多边主义，共同维护以联合国为核心的国际体系，共同支持并加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，共同反对搞“小圈子”、“小集团”，必将有力推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。在此次会晤中，习近平主席同其他金砖国家领导人一致同意，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚成为金砖大家庭成员。这不仅将给金砖合作机制注入新活力，也将进一步壮大世界和平和发展的力量。

　　“青山遮不住，毕竟东流去。”无论有多少阻力，金砖国家这支积极、稳定、向善的力量都将蓬勃发展。金砖国家秉持人类命运共同体理念和开放包容、合作共赢的金砖精神，加强战略伙伴关系，深化各领域合作，在应对共同挑战、开创美好未来中展现责任担当，将为维护世界和平、促进共同发展作出更加积极的贡献。

　　《 人民日报 》（ 2023年08月25日 03 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)

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