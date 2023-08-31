人民网里约热内卢8月30日电 （记者陈一鸣、宋亦然）人民网记者从正在巴西里约热内卢举行的第十二届国际重载运输大会上了解到，国家能源集团2020年科技创新项目“朔黄重载铁路基础设施智能运维技术研究与应用”提交的技术论文获得国际重载协会技术委员会认可，纳入大会技术会议报告，国家能源集团总经理助理康凤伟受邀报告了论文。

国能朔黄铁路公司董事长兰力向人民网记者介绍说，该项目提交的技术论文契合了本届大会主题“可持续发展的重载运输技术创新应用”。论文纳入大会技术会议报告，与国际同行进行技术交流，体现出我国重载铁路在基础设施智能运维技术领域的自主创新取得了重要突破。

兰力表示，朔黄铁路是我国“西煤东运”第二大重载煤运通道、国家能源运输的“大动脉”，承担着保障我国能源供应的重大责任。近年来，朔黄铁路运量不断提升，长大编组重载列车实现规模化常态化开行，原有的基础设施运维模式面临新的挑战。为此，国家能源集团顺应世界重载铁路技术发展潮流，在国内外首次立项系统开展重载铁路基础设施智能运维技术研究。通过历时3年的自主创新，项目取得了一批重要成果，制定了系列基础设施智能运维技术标准和规范，研发了一批基础设施检测监测新技术装备，构建了全生命周期管理的基础设施智能运维技术体系和空天车地一体化的基础设施检测监测体系，建成了融合大数据、智能分析、地理信息服务的智能大脑平台，在基础设施数字孪生技术、状态智能感知技术、智能评估与运维决策技术等方面取得突破，在基础设施一体化生产作业管控流程方面进行了革新和优化。

兰力告诉人民网记者，朔黄重载基础设施智能运维技术研究与应用取得了预期效果，在大运量、高密度运输条件下，基础设施维修天窗、人员、设备等资源实现高效共用，生产作业效率、设备质量保持能力、运营安全保障能力显著提升。这一成果有助于引领我国重载铁路进一步向信息化、数字化、智能化转型，有力提高我国重载铁路的基础设施运维水平和国际影响力，为科技强国、交通强国建设作出积极贡献。

国际重载运输大会是由国际重载协会发起并组织举办的重载铁路技术及运营领域的高端国际会议，首届大会于1978年举办，每四年举办一次。第十二届国际重载运输大会8月29日至31日在巴西里约热内卢举行，来自中国的参展单位在大会上展示了近些年来重载行业的创新技术与成果。

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