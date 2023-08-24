本报记者 朱思雄 徐元锋 杨文明 李茂颖

图为第七届中国—南亚博览会尼泊尔展区的参展商（右）在推介特色商品。

新华社记者 胡 超摄

图为参观者在第七届中国—南亚博览会巴基斯坦展区参观。

新华社记者 胡 超摄

嘉宾云集，共襄盛会。

8月16日—20日，以“团结协作，共谋发展”为主题的第七届中国—南亚博览会（以下简称“南博会”）在云南昆明举办。来自85个国家、地区和国际组织的代表嘉宾，以及线上线下超3万家参展商共赴“南博之约”。

围绕与会国家共同关注的贸易投资、技术转移与产能合作、文化交流等领域，本届南博会精彩纷呈，打造集双多边外交、货物贸易、投资促进、旅游合作和文化交流为一体的综合性展会，推动南博会进一步成为促进中国与南亚乃至世界各国交流合作的重要平台。

深化经贸合作，推动互利共赢

在南亚馆，斯里兰卡的宝石、尼泊尔的编织围巾等各式各样的展品极具特色，引得不少客商驻足；在东南亚馆，汇集着来自泰国的榴莲酥、缅甸的奶茶、印度尼西亚的咖啡，让游客大饱口福满载而归；在境外馆，法国展区红酒秀、韩国展区香水陈列，为观众奉上一场场丰富的视觉、听觉、味觉盛宴。

刚把自家公司生产的围巾展开，尼泊尔参展商葛雷就迎来了不少人询价。色泽艳丽的羊绒围巾质地精良，很受欢迎。这是葛雷第三次参加南博会，感受到中国市场对尼泊尔手工制品的热情后，葛雷几乎每一届都会来。

“过来看看，这些挂毯、手工艺品，都是我们伊朗的特色。”在伊朗展区，一个男孩正在介绍展品，一口流利的中文已经让他成为这里的“金字招牌”，引得不少人前来。

南博会上，充满异域风情的各国展品备受青睐，而中国好物也收获无数点赞。

在普洱农特产品展区，客商云集。走近一看，大家正在品鉴当地特产牛油果、精品咖啡。孟连傣族拉祜族佤族自治县产业投资集团有限公司董事长龙阿青介绍，展会首日，初步达成渠道合作意向的企业就有18家，预计将促成今年牛油果产季订单量500余吨。“借助南博会将我们的农特产品推销出去，把我们的品牌亮出来，开拓更多市场。”龙阿青说。

89家世界500强企业、42家中国500强企业及68家境内外行业龙头企业线下参展参会，世界和中国两类“500强”企业参展参会数量创南博会新高。据介绍，本届南博会共达成签约项目483个，其中，签约投资项目342个、投资额4126.54亿元人民币，同比增长2.2%；签约商贸合同141个、金额105.11亿美元，同比增长3.9%。

南博会用丰硕的成果，彰显出中国和南亚国家经贸合作活力。“我们将不断拓展南亚和国外参展覆盖面，聚焦经贸合作，策划更多务实撮合活动，推动更深层次的国内协作，打造国际合作、区域协调发展的典范。”第七届南博会执委会副主任、秘书长，云南省商务厅厅长李晨阳说。

亮点纷呈，展现交流合作新态势

摇摆着机械臂的机器人、风味独特的农特产品……作为第七届南博会新设展馆，科技感满满的资源经济馆，吸引着客商们的目光。

本届南博会首设资源经济馆、口岸经济馆、园区经济馆、区域合作馆4个展馆，向世界展示着中国与南亚东南亚国家的交流成果，也呈现出中国与南亚东南亚国家合作新亮点新态势。

今年入驻了资源经济馆的云南云天化集团在展区陈列了从磷矿资源到化肥，再到精细化工全产业链运营过程。“近年来，我们将‘肥粮联动’模式推广到东南亚地区。在出口化肥的同时，进口老挝、缅甸等国家玉米近万吨，打通东南亚粮食进口新通道，开创全国以保税加工方式进口老挝玉米先例。”云天化股份有限公司副总经理何涛说。

位于自由贸易试验区和沿边产业园区展示区的中国（云南）自由贸易试验区德宏片区展厅，将创新成果、功能定位、发展优势、资源优势一一陈列。近年来，中国（云南）自由贸易试验区立足云南沿边与跨境特色，全力打造云南对外开放的制度创新高地，辐射引领作用更加凸显。

8月17日，云南临沧孟定清水河口岸，两辆装着干茶的货车入境后一路疾驰，开往3公里外的临沧宏福进出口贸易有限公司厂房。当天，宏福公司总经理茶永兵和同事正在南博会口岸经济馆推荐自家企业的商品。以“发展壮大口岸经济，促进高水平对外开放”为主题，口岸经济馆组织云南9个口岸州市和7个腹地州市，以及毗邻国家有关口岸联合参展，汇集“口岸+通道+城镇+产业+物流”协同联动成果。

在斯里兰卡展台，留学生何山用流利的中文为家乡的锡兰红茶等特产直播“带货”。“我自己也逛展馆，看到了好多来自家乡的宝石、衣服。”何山说。不仅留学生参与到现场直播中，展会期间，巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡等国的使领馆官员也化身“主播”，通过“国家馆直播”大力推介本国特色产品和优势产业。依托“南博会数字化平台”，引入“南博会+直播”，不能到现场的各国展商、观众也可以实现“云”参展、“云”洽谈、“云”签约、“云”采购。

搭建国际交流合作平台，共谋合作发展

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，也是南博会举办的10周年。10年耕耘，10年积淀，南博会影响力越来越广，“朋友圈”越扩越大。

10年来，南博会合作成果持续丰富，合作领域日趋多元，正推动着中国与南亚乃至世界各国更广泛的沟通、交流与合作。

中国—南亚合作论坛、中国—南亚东南亚智库论坛、新时代沿边开放论坛等一系列论坛在南博会期间举办。来自南亚东南亚的专家与中国学者建言献策，共谋合作大计，为区域经济加速发展注入新动能。

“远亲不如近邻。”南亚区域合作联盟工商会主席贾西姆·乌丁引用中国古语，道出了中国与南亚的紧密联系。他表示：“希望双方进一步在旅游、商业、货物贸易和服务贸易领域加强往来，实现经济互补，在互利合作的基础上挖掘新的经济增长点，共同释放中国—南亚区域的真正潜力。”

在中国—南亚东南亚智库论坛上，与会专家就如何“在新的历史起点上推进中国与南亚东南亚命运共同体建设”展开研讨交流。论坛上，共建“一带一路”倡议、“携手同行”、“文明互鉴”等成为高频词汇。以“新时代 新征程 新任务——中国式现代化与沿边开放”为主题的第四届新时代沿边开放论坛，为提升互联互通、促进沿边地区高质量发展、陆海大通道建设献计献策。

展会期间，《南博十年》《RCEP重点规则运用指引（2023）》《沿边开放发展报告（2022—2023）》《凝聚共识 汇聚合力 共同营造区域优质营商环境昆明倡议》等一批促进共同发展的研究报告、合作倡议等重要成果发布，相关国家智库达成了成立中国—印度洋蓝色经济智库联盟的共识。

一系列成果文件发布，一项项合作意向达成，南博会创造出更多商机，也汇聚起更多力量。借助南博会这个大舞台，云南不断加强与南亚东南亚国家的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。

“我们将秉持开放、合作、共赢理念，把南博会办出高水平、办出高质量，为促进中国与南亚东南亚各国增进理解、凝聚共识、深化合作发挥更大作用。”云南省委主要负责同志说，“欢迎南亚东南亚各国从云南入口搭乘中国发展的‘快车’‘便车’，携手谱写‘团结协作，共谋发展’新篇章。”

(责编：崔越、刘洁妍)