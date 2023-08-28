陈彦宇、王珩

金砖国家领导人第十五次峰会8月22日至24日在南非约翰内斯堡举行。本次峰会聚焦“金砖与非洲：深化伙伴关系，促进彼此增长，实现可持续发展，加强包容性多边主义”主题，重点讨论非洲诉求、机制扩员、推动货币体系多元化等议题，唱响团结发展主旋律，为变乱交织的世界注入积极稳定正能量。

始于2006年的金砖国家合作机制，经过17年发展，已成为重要的国际经济组织。巴西、俄罗斯、印度、中国、南非五国国土面积占世界领土总面积26.46%，人口占世界总人口41.93%。据估算，2021年五国经济总量约占世界的25.24%，贸易总额占世界的17.9%。以金砖国家为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，正在从根本上改变世界版图。

当前，百年未有之大变局给非洲国家的发展蒙上一层阴影，西方国家附带条件的援助政策对非洲国家发展帮助有限。本届峰会东道国南非对“金砖+非洲”理念尤为重视，邀请了所有非洲国家首脑参会。金砖峰会格外关注非洲国家的利益和诉求，充分彰显金砖合作机制代表全球南方国家利益的鲜明底色。

金砖扩员是此次峰会的关键议题之一。23个国家正式申请成为金砖合作机制正式成员，最终峰会决定增加阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特、阿联酋六国为成员国，扩员幅度之大、团结决心之强，远超外界预期。这次新增的六个成员国家来自亚非拉三大洲，体现了金砖国家同广大发展中国家团结合作的决心，进一步凸显金砖合作机制的代表性和影响力，符合新兴市场国家和发展中国家的共同利益。

金砖国家积极扩员，对发展中国家、特别是非洲国家而言意义重大。扩员后的金砖合作机制将团结更多的发展中国家共同发展、平等发展，加强南南合作，令发展中国家有更大平台、更多机会表达自身利益诉求，充分关照非洲作为发展中国家最集中大陆的特殊地位。中国在真实亲诚对非政策理念和正确义利观的指导下，以实际行动帮助非洲国家，践行真正的多边主义，与新兴国家和发展中国家携手共建人类命运共同体，展现了负责任的大国形象。

促进成员国本币使用以及减少对美元的依赖也成为峰会的主要议题。金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言强调，鼓励金砖国家同其贸易伙伴在开展国际贸易和金融交易时使用本币的重要性，并责成相关机构推进金砖国家本币合作、支付工具和平台的研究。

中方主张坚持公平正义，完善全球治理，维护以联合国为核心的国际体系，推动全球治理变革朝着更加公正合理的方向发展。本次峰会期间，中方宣布，中国将设立“中国—金砖国家新时代科创孵化园”，依托金砖国家遥感卫星星座合作机制，探索建立“金砖国家全球遥感卫星数据与应用合作平台”，愿同各方共建“金砖国家可持续产业交流合作机制”，促进成员国共同发展。中国与世界各国的 200多个合作项目开花结果，多领域合作机制不断拓展；启动了中国－联合国粮农组织南南合作信托基金，向许多国家提供粮食援助、分享农业技术知识等。

本次峰会的成功召开是金砖合作的新起点，有利于加强国际合作，构建全球政治经济新秩序，从而推动世界各国共同发展、共同繁荣。金砖合作机制将进一步成为促进世界经济增长、完善全球治理、推动国际关系民主化的建设性力量，助力金砖国家同广大发展中国家团结合作，携手应对能源危机、粮食危机、气候变化等全球性挑战。

（作者陈彦宇，浙江师范大学非洲研究院兼职研究员、中非国际商学院讲师、博士；王珩，浙江师范大学非洲研究院党委书记、副院长、博士教授、博导）

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