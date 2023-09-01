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新华时评：让中美关系的“力量源泉”涌动不息

2023年09月01日11:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月1日电题：让中美关系的“力量源泉”涌动不息

　　新华社记者高文成

　　国家主席习近平近期两度复信美国友好人士，指出中美关系的基础在民间，力量源泉在人民友好。“力量源泉”的比喻深刻地指出人文交流在两国交往中具有基础性作用。

　　中美虽相距遥远，但两国人民友好交往源远流长。200多年前，美国商船“中国皇后号”跨洋过海首航中国。80多年前，中美并肩抗击日本法西斯，习近平主席近日复信提到的史迪威将军就曾同中国人民共同抗战，为中美人民友好作出积极贡献。50多年前，中美运动员用“乒乓外交”不仅拉近两国人民间距离，而且拉开中美关系改善和发展的历史序幕。

　　此后数十年间，中美关系虽经风雨，但人文交流从未停止。历史已经表明，中美关系的大门一旦开启，民间的往来便势不可挡，从涓涓细流发展成澎湃江河，主体更加多元，不断向纵深拓展。高等院校、企业组织、民间团体、智库机构等纷纷参与到人文交流体系中，扮演越来越重要的角色。近期致信习近平主席的美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”，就曾组织美国青少年访问中国、推进两国乒乓运动交流、帮助汶川地震灾区青少年到访华盛顿州等，致力于推动两国民间，特别是青少年之间往来。建交40多年来，两国地方交流和友好城市建设越来越热络：友好省州和友城已覆盖美国90%以上州市，中美友城大会等机制富有成效并促成双方众多合作项目。两国人文交流的领域、层次与规模也在持续扩大，教育、文化、体育、科技、青年、妇女等各方面交往点面结合、亮点纷呈。例如，天津音乐学院和美国茱莉亚学院开展高水平艺术类合作办学，加强艺术教育合作，为促进中美人文交流增添新平台。

　　两国关系健康稳定发展，需要政治家、外交官的付出，也需要广大民众相互理解、增进互信与共同努力。多年来，中美人文交流为促进中美关系发展发挥了独特的积极作用，成为推动中美关系发展的一个重要支柱。人文交流拉近了两国人民的心灵距离，以“润物细无声”的方式加深了两国人民对于彼此的理解和认同，丰富中美关系内涵，为中美关系发展注入不竭动力。

　　尊重、理解和包容是人文交流的基本原则，也是体现中美人文交流发展历程的关键词。中美两国虽然文化不同、制度各异，但只要彼此敞开心扉、相互尊重、求同存异，就可以跨越鸿沟，让两国关系的道路越走越宽。

　　深化中美人文交流不仅是符合时代潮流的务实行动，也是富有远见的民心工程。今年6月向“鼓岭缘”中美民间友好论坛致贺信时强调，“希望大家把鼓岭故事和鼓岭情缘传承下去、发扬光大，让中美人民友谊像鼓岭上的千年柳杉一样，茁壮成长，生生不息”；近日给美国华盛顿州“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士复信时指出，“中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年”……习近平主席以真诚与真情亲自推动中美民间友好往来，勉励更多老朋友、新朋友为中美关系进步发声出力。史迪威将军外孙约翰·伊斯特布鲁克在致信中向习近平主席长期支持美中人文交流致敬，感谢中国政府和人民不忘老朋友。美国库恩基金会主席罗伯特·库恩说，他高度认同习近平主席致力于促进中美人文交流的努力，认为“人文交流是促进国家间相互理解与合作的有力工具”。

　　去年11月举行的巴厘岛会晤中，中美两国元首达成共识，“同意中美人文交流十分重要，鼓励扩大两国各领域人员交往”。两国政府和社会各界应落实好中美元首共识，顺应两国人民加强交流合作的愿望，以长远眼光积极推动双方人文交流，将中美关系的民意基础夯得更实，为两国关系发展注入更强大的稳定力量。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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