人民网首尔8月28日电 （记者马菲）由首尔中国文化中心、中国驻首尔旅游办事处、四川省文化和旅游厅共同主办的“爱·福宝作品征集”活动颁奖典礼25日在首尔中国文化中心举行。中国驻韩大使邢海明、韩国三星物产副社长郑炳锡、爱宝乐园动物园长郑东熙、大熊猫福宝饲养员姜哲远、《中央日报》广告事业部本部长金永泽、韩中艺人体育协会会长朴正哲、奋韩网总裁王俊霖，以及活动获奖者及其亲友和喜爱大熊猫的韩国民众近百人参加活动。

在活动当天，首尔中国文化中心一层大厅展出部分优秀的绘画和摄影投稿作品，还有憨态可掬的熊猫人偶与现场来宾合影留念，来自韩国各地的福宝“粉丝”纷纷到现场打卡。

邢海明在致辞时表示，大熊猫是中国国宝，也是中国的文化象征，深受世界各地人民的喜爱和关注。过去几年，爱宝乐园的“宝家族”为中韩两国民众带来了快乐，可爱的“福宝”是在中韩两国青少年共同的“爱”中成长起来的，是两国民心与友谊的见证，是中韩建交31年来的又一段佳话。相信“福宝”和它的家人作为中韩友好的使者和友谊结晶，会和众多中韩“粉丝们”一起在爱中茁壮成长，为中韩世代友好做出新的贡献。

郑炳锡表示，大熊猫是中韩两国友谊和文化交流的象征，为两国民众带来许多快乐，“福宝”是旅韩大熊猫夫妻“乐宝”和“爱宝”诞下的首只大熊猫，不久前又喜迎一对双胞胎“妹妹”。“福宝”在韩国深受人们喜爱，拥有了数以万计的“小粉丝”，希望大熊猫能继续成为两国友好交流的纽带。

“爱·福宝作品征集”活动历时半个月，收到了来自韩国各地大熊猫“粉丝”们的积极投稿，通过专家评审和大众投票，最终选出大奖3名、优秀奖6名、鼓励奖6名。颁奖典礼现场，邢海明大使、郑炳锡副社长等嘉宾为获奖选手颁发证书，并合影留念。

颁奖典礼后，爱宝乐园的“大熊猫爷爷”姜哲远博士为现场观众做了精彩的演讲。他通过生动的案例和亲身经历，向观众们分享了大熊猫福宝的饲养和保护工作，还介绍了与动物们相处的趣事，并呼吁大家关注大熊猫的保护事业，共同努力为它们创造更好的生存环境。

本次“爱·福宝”文化创意征集活动以“用爱守护大熊猫”为主题，共设“爱·福宝绘画征集大赛”“爱·福宝影像征集大赛”“爱·福宝宣传曲征集大赛”三个板块。获奖作品与部分优秀作品将在首尔中国文化中心媒体平台上展出。

(责编：崔越、杨牧)