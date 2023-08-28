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言行相诡，信誉亏空只会越来越大（钟声）

——日方强推核污染水排海极端不负责任⑤

2023年08月28日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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福岛核污染水如果真的像日方宣扬的那样“安全可饮用”，日本政府也就没有必要冒天下之大不韪强行排入海洋了。日方公开宣扬的是核污染水排海安全无害，私底下干的却是隐瞒事故、数据造假、违背承诺等

日本政府近日无视国际社会强烈反对，罔顾本国和他国人民的健康权、发展权、环境权，强行启动福岛核污染水排海，在人类历史上开创了危险的先例。无论日方如何诡辩，都无法洗脱其破坏生态环境、污染全球海洋的罪责。

两年多来，福岛核污染水排海计划的正当性、合法性、安全性受到国际社会强烈质疑，但日方一直企图在全球制造核污染水排海安全无害的假象。就在日方单方面强行启动福岛核污染水排海当天，日本媒体报道了日本政府计划花费700亿日元（约合4.8亿美元）处理涉福岛核污染水负面信息的新闻，这表明日方仍在自欺欺人。福岛核污染水如果真的像日方宣扬的那样“安全可饮用”，日本政府也就没有必要冒天下之大不韪强行排入海洋了。日方公开宣扬的是核污染水排海安全无害，私底下干的却是隐瞒事故、数据造假、违背承诺等。日方如此言行相诡，信誉亏空只会越来越大。

日方在一意孤行推动核污染水排海过程中，故意掩盖了这样一个事实：日方根本没有能力确保核污染水排海的安全性。据日本媒体日前报道，今年6月从福岛第一核电站环绕核污染水储罐的围堤内积水中，检出了活度高于正常值的放射性物质，但东京电力公司直到最近才公布调查结果称，用于输送核污染水的软管上有龟裂，导致核污染水发生外泄。这再次印证了各方对日方核污染水处置能力的质疑。日方连储存核污染水都会一再出现纰漏，如何确保在长达几十年的时间内将超过130万吨核污染水排海的安全性？

负责核污染水排海的东京电力公司有长期隐瞒不报、篡改数据的“黑历史”。据报道，东电曾于2007年承认，自1977年起在福岛第一、第二核电站等199次例行检查中篡改检测数据，甚至隐瞒严重的核反应堆事故。2011年6月以后，东电曾长期声称没有新的核污染水排入海洋。然而，随着2013年一系列核污染水泄漏事件曝光，东电当年7月终于承认有高浓度核污染水泄漏入海。2015年2月，东电再次被曝隐瞒实情，公司在2014年4月即知晓有高浓度放射性核污染水从排水沟持续排入大海，却一直未予公布，也未采取任何补救措施。日本媒体人士表示，东京电力公司在核事故处理及核污染水排放中，习惯于隐瞒实情甚至释放虚假信息。日本政府在核电站运营安全监督核查方面也存在信任赤字。早在2011年，联合国有关机构的一份报告就显示，日本在核安全方面存在监管不力、准备不足等缺陷。日方如此不负责任，如何确保以科学、安全、透明的方式处置核污染水？

福岛核污染水含有几十种放射性核素，很多核素尚无有效的处理技术，部分长寿命的核素可能随洋流扩散并形成生物富集效应，给海洋环境和人体健康造成潜在危害。自2013年开始试运行以来，日方处理核污染水的关键设施“多核素处理系统”不断出现问题，有效性和长期可靠性没有经过第三方认证，无法确保经处理的核污染水达到排放标准。韩国市民团体“环境运动联合”的舆论调查显示，关于日本政府主张的经过“处理”的核污染水的安全性，79%的受访者表示“不可信”。各方的担心有充分的事实依据。

2015年，日本政府在给福岛县渔业联合会的书面文件当中郑重承诺，没有得到利益攸关方的理解前，不会对核污染水采取任何处置措施。日本政府没有同包括周边邻国在内的利益攸关方开展充分、有意义的协商，在各方强烈反对的情况下仍单方面强行启动福岛核污染水排海，这种说一套、做一套的行径根本无法取信于人。

日本古语说：信为万事之本。但在核污染水处置问题上，日方所谓的信誉早已成筛子，处处是漏洞。对于言行相诡、毫无诚信可言的日方，国际社会必须敦促其纠正错误决定，停止核污染水排海，以真诚态度同周边邻国善意沟通，以负责任方式处置核污染水，接受严格国际监督。

《 人民日报 》（ 2023年08月28日 17 版）

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(责编：白宇、卫嘉)

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