日方热衷于文过饰非，妄图通过在国内外掀起密集公关攻势，营造核污染水排海安全无害的假象。这种做法将其不关心全球海洋环境和公众健康、只关心自己利益的私心暴露无遗

日本核污染水排海计划的正当性、合法性和安全性一直受到国际质疑，日本国内和周边邻国的抗议此起彼伏，国际社会的反对之声不断。日方本应认真回应国际社会关切，尽一切努力以科学、安全、透明的方式处置核污染水。然而，日方却热衷于文过饰非，妄图通过在国内外掀起密集公关攻势，营造核污染水排海安全无害的假象。这种做法将其不关心全球海洋环境和公众健康、只关心自己利益的私心暴露无遗。

日方强推核污染水排海计划，从一开始就伴随着周密策划的公关攻势。日本复兴厅设立于2012年，是负责灾区重建工作的，但该机构每年都专门划拨公关经费，用于向人们灌输福岛核事故影响已经消除的信息。2021年4月13日，在日本政府单方面决定将核污染水排海的当天，复兴厅就将提前制作好的宣传海报和视频在其官网上发布，企图通过将核污染水中无法消除的放射性元素包装成吉祥物形象“赢得好感”。此举引发日本民众和国际社会的严重不满。福岛县民众愤慨地指出，“（这些宣传）与福岛所面临的严峻现实完全错位”。最终，复兴厅不得不撤下相关产品。

两年多来，日方不但没有吸取教训，反而继续围绕核污染水的所谓安全性向民众开展一轮轮的宣传行动。许多日本报纸、电视台等大量刊登和播放关于核污染水所谓安全性的广告，扰乱、掩盖民众的担忧和反对之声。日本政府还反复将经过“多核素处理系统”处理但仍含有许多放射性核素的核污染水称为“处理水”，妄图淡化其污染特性和潜在危害。日本政府还设立总额达800亿日元（约合40亿元人民币）的专项基金，计划对受核污染水排海影响地区的涉渔产业提供“补偿”，企图以所谓“补偿费”来息事宁人。这是日方掩盖核污染水排海危害的又一明证。

日方还加大对部分国家、国际机构和组织的公关力度，试图拉拢各方为其核污染水排海计划背书。今年4月，在七国集团气候、能源和环境部长会议新闻发布会上，日本经济产业大臣西村康稔称，福岛核电站退役工作包括核污染水排海方面的稳步进展将受到欢迎，德国环境、自然保护、核安全和消费者保护部部长莱姆克当场反驳，表示“我们无法对核污水排海持欢迎意见”。日本政府还利用北约峰会、东亚合作系列外长会、东加勒比渔业部长会议等场合，为福岛核污染水排海计划辩解。

无论是在国内大搞舆论攻势，还是在国际上进行游说拉拢，日方的力气都用错了地方。有关各方强烈反对日方将核污染水排海，要求日方停止强推核污染水排海计划，以真诚态度同包括周边邻国在内的利益攸关方充分沟通，切实以负责任方式处置核污染水，并接受严格国际监督。但迄今为止，日方一意孤行推进核污染水排海计划，不但没有充分研究论证其他处置方案，也没有认真回应国际社会关切，其自私自利做法令国际社会失望。

无论是在国内大搞舆论攻势，还是在国际上进行游说拉拢，日方的小动作都无法消除国内民众和国际社会对核污染水排海的疑虑。日本渔民近期一再重申反对核污染水排海的立场，韩国在野党也通过信函表达了韩国民众对排海计划的担忧和反对立场。不少国家民众在日本驻菲律宾、纽约、悉尼等地使领馆前举行抗议活动，要求日方停止核污染水排海计划。因为人们十分清楚，日方的排海计划一旦实施，将把不可预测的核污染风险强加给国际社会。

向海洋排放核污染水，是危害人类的冒险赌博。日方应正视国际社会关切，实实在在负起应尽的道义责任和国际法义务，寻找核污染水的妥善处置办法。在没有解决国际社会对核污染水排海方案正当性、数据可靠性、净化装置有效性、环境影响不确定性等关切之前，日方不应擅自启动核污染水排海。

《 人民日报 》（ 2023年08月11日 03 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)