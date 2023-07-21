日方早已预设核污染水排海的结果，邀请国际原子能机构评估不过是为了“装点门面”、混淆视听。机构报告存在局限性和片面性，日方不应也不能将报告当作排海的“通行证”

在国际原子能机构（以下简称“机构”）发布日本福岛核污染水处置综合评估报告后，日本原子能规制委员会迅速将福岛核污染水排海设施验收“合格证”交给东京电力公司。日本政府近日再次声称，今年夏天开始将福岛核污染水排入海洋的计划“没有改变”。种种迹象表明，日方正企图将机构报告当作启动排海的“通行证”，“洗白”其核污染水排海的错误决定。

日方的做法完全是自欺欺人。对于机构报告出炉过程，日方应该十分清楚。日方在2021年4月单方面宣布核污染水排海计划后才邀请机构开展有关评估审查，并将授权范围限定于评估排海方案。机构总干事在报告前言中也确认了这一点。这充分说明，日方早已预设核污染水排海的结果，邀请机构评估不过是为了“装点门面”、混淆视听。

机构报告没有消除国际社会对日方强推核污染水排海的疑虑，反而引起了更多质疑。因授权所限，机构仅对日方单方面提供的数据和信息开展审查评估，仅对日方单方面采集的少量核污染水样本开展实验室间比对分析，并没有审查日方排海方案的正当合法性，没有评估日方净化装置的长期有效性，没有确证日方核污染水数据的真实准确性，更没有对可替代方案进行充分验证。核污染水取样代表性严重不足，相关结论存在局限性和片面性。机构报告明确表示，机构既没有建议日方采用排海方案，也没有为日方排海方案背书。日方不应也不能将机构报告当作排海的“通行证”。

机构评估审查的是经日方“多核素处理系统”处理后的核污染水的安全性，但其报告根本无法保证日方核污染水净化装置的可靠性和长期有效性。作为日方处理核污染水关键设施的“多核素处理系统”早在2013年就开始试运行，直到2022年3月才获日本原子能规制委员会“检查合格”。“多核素处理系统”运行期间不断出现问题，2016年被发现有4处漏水，2018年所谓的“处理水”中锶等放射性物质被曝超标，2021年用于吸附排气中放射性物质的滤网近半数出现损坏……可见，“多核素处理系统”技术上不成熟，安全性存疑。日方核污染水排海过程将持续30年乃至更久，设备不断腐蚀老化将进一步加剧核污染水排放的未达标程度。

日方将机构报告作为权威更是大错特错。事实上，机构规约并没有赋予机构决定放射性物质处置的权力。对日方核污染水排海方案的审查评估由机构总干事任命的技术工作组完成，但评估报告并未能充分反映所有参加评估工作专家的意见，有关结论未获各方专家一致认可。机构秘书处在就报告草案征求技术工作组专家意见时留的时间窗口非常有限，秘书处在收到意见反馈后也没有再次就报告修改及意见采纳情况进行讨论，就仓促发布了报告。另据韩国媒体报道，匿名知情人士称日本政府提前获得了机构最终评估报告草案，并提出实质性修改意见，对最终报告结论施加了不当影响。这进一步加剧了国际社会对日本核污染水排海的担忧，也引起了人们对机构报告结论是否公正客观的质疑。

福岛核事故污染水处置问题事关亚太地区和全球生态环境安全，事关各国人民生命健康。核污染水排海没有先例，没有也不应有“通行证”。日方与其费尽心机强拉机构报告为其背书，不如正视国际社会和国内民众关切，停止强推排海计划，切实以科学、安全、透明的方式处置核污染水，并接受严格的国际监督。

《 人民日报 》（ 2023年07月21日 03 版）

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