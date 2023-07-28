新华社北京7月28日电（记者邵艺博）外交部发言人毛宁28日表示，美方拒绝邀请香港特区行政长官赴美参加亚太经合组织（APEC）会议，悍然违反APEC规则，严重违背美方办会承诺，中方对此表示强烈不满和坚决反对，将坚定维护中国香港参加APEC会议的正当合法权利。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美方不具名官员透露，因制裁原因，美方将不邀请香港特区行政长官李家超出席今年年底在美举行的APEC领导人非正式会议。中方对此有何评论？

毛宁说，众所周知，APEC东道主负有让所有成员代表顺利参会的责任和义务。美方对包括李家超行政长官在内的中方人员实施非法无理制裁，本就是严重违反国际关系基本准则的霸凌行径。美方以此为由拒绝邀请香港特区行政长官赴美参加APEC会议，是错上加错，悍然违反APEC规则，严重违背美方办会承诺。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已提出严正交涉。

毛宁说，中方要求美方立即纠正错误做法，解除对李家超行政长官等特区官员的制裁，履行APEC东道主应有责任，按惯例邀请李家超行政长官与会，确保包括中国香港在内的APEC所有成员代表顺利参会，停止破坏APEC团结合作。中方将坚定维护中国香港参加APEC会议的正当合法权利。

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