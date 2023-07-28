新华网新加坡7月28日电 西安战士战旗杂技团编排的新版杂技芭蕾剧《天鹅湖》27日在新加坡滨海艺术中心成功上演。

据悉，战士战旗杂技团此次到访“狮城”是参加新加坡2023“总统挑战”慈善义演。首演当晚，新加坡滨海艺术中心剧场座无虚席。新加坡总统哈莉玛亲临现场观看演出。

西安战士战旗杂技团团长张权介绍，此次亮相新加坡的《天鹅湖》以经典芭蕾舞剧故事为原型，将中国杂技艺术的惊险与西方芭蕾艺术的唯美彼此交融。本剧涵盖了肩上芭蕾、钻圈、柔术、吊环等多个经典杂技技巧，注重剧目的东方审美和文化表达，突出呈现中国古典审美意蕴。“在具体段落中，则增加了‘丝绸之路’‘大唐长安’等中国元素，展现了西安城恢弘大气的文化底蕴和独特的城市魅力，”张权说。

张权表示，此次受邀到访新加坡是西安战士战旗杂技团的疫情后首次海外演出，是弘扬中华传统杂技艺术，展示中华文化自信的重要机遇，希望此次演出可以为中新两国友好往来贡献力量。

本次活动由智慧控股集团子公司智慧文创主办。主办方负责人表示，战士战旗杂技团将芭蕾元素融入杂技表演，搭配经典的“天鹅湖”故事，为新加坡观众展示了精妙绝伦的艺术形式。

据了解，战士战旗杂技团7月27日至30日将在新加坡演出4场。

(责编：崔越、张悦)