新华社华盛顿7月27日电（国际观察）美联储持续加息加剧全球经济风险

新华社记者熊茂伶 施春

美国联邦储备委员会26日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5.25%至5.5%之间，把利率推升到22年来的最高水平。这是美联储自2022年3月进入本轮加息周期以来的第11次加息，累计加息幅度达525个基点。

专家指出，持续加息导致美国经济增长放缓、金融系统压力增大，原本就沉重的债务负担进一步加剧，这将给全球经济带来负面外溢效应。此外，美联储大幅加息还推升了新兴市场和发展中经济体的偿债成本，加剧其资本外流风险，进而导致全球金融市场动荡、经济下行风险增大。

就在美联储宣布加息的前一天，此前曾因存款流失而引发股价大跌的美国太平洋西部银行宣布将被规模更小的加利福尼亚银行收购。这是继3月硅谷银行、签名银行关门，5月初第一共和银行关闭之后，美联储激进加息给银行业带来震荡的又一例证。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼对新华社记者表示，他认为还将看到大量其他地区性银行倒闭。《华尔街日报》此前报道指出，美国银行倒闭、金融体系压力增大带来的连锁反应可能导致信贷收紧，全球经济或将因此进一步放缓。

美联储本轮激进加息使美国国债收益率上升、美元走强，促使国际资本从新兴市场大规模流向美国以追逐更高回报，许多国家的金融市场因此遭受猛烈冲击。为避免本国货币汇率大幅波动、资本外流以及输入性通胀加剧，这些国家不得不跟随加息，给其自身经济增长带来风险。

拉赫曼表示，美国加息让新兴市场出现大量资本外流，这导致新兴市场货币大幅贬值，而更高的利率增加了新兴市场偿债成本，推升了高负债新兴市场经济体的债务风险，大量低收入国家已陷入债务困境。

埃及开罗大学经济学教授穆罕默德·拉迪表示：“对于因乌克兰危机而遭受较大经济影响的新兴市场经济体来说，美联储加息将增加其经济前景的不确定性和不稳定性。”

国际货币基金组织（IMF）25日发布《世界经济展望报告》更新内容指出，世界经济增长依然疲弱，多国央行为抑制通胀而提高政策利率的措施持续对经济活动构成压力。目前世界经济增长仍存在多重下行风险，包括通胀持续、金融市场重新定价、新兴市场和发展中经济体债务压力加重等。

对企业而言，利率持续升高迫使越来越多的企业不得不在高利率环境下进行再融资，这或将引发全球企业债务违约潮。世界经济论坛日前公布的一项针对企业首席风险官的调查结果显示，利率上升降低了需求，推高了借贷成本，让债务压力增大或债务违约成为非常现实的担忧。近四分之一的受访者表示，今年债务问题极有可能对其组织产生“严重影响”。

穆迪投资者服务公司估计，全球风险债务违约率将于明年初达到5.1%的峰值。该公司认为，在“严重悲观”情形下，高风险债务的违约率可能将在一年内跃升至13.7%，高于2008年国际金融危机期间13.4%的峰值。（参与记者：徐超、许苏培）

(责编：崔越、张悦)