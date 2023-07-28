新华社特古西加尔巴7月27日电 首届中国国际供应链促进博览会（链博会）洪都拉斯推介会27日在洪首都特古西加尔巴举行，中洪两国政商界及媒体界140多人出席活动。

中国国际贸易促进委员会副会长张少刚在视频致辞中表示，链博会是中国贸促会在新冠疫情之后为全球产业链供应链稳定畅通搭建的交流合作公共平台，是外国企业展示推广产品、技术和服务的绝佳平台，将成为国际企业通往中国的重要桥梁。欢迎广大企业和各界人士积极参与链博会，共享中国市场红利，拓展在华发展空间，实现共赢。

中国驻洪都拉斯大使馆一等秘书潘超在活动上说，欢迎洪企业抓住两国建交带来的新机遇，积极参与首届链博会，与全球优秀企业同台展示，沟通交流，深化合作。

洪都拉斯外交部副部长安东尼奥·加西亚在致辞中说，洪企业期待与中方开展贸易，中国市场充满发展机会，促进两国间的贸易往来将给两国人民带来实实在在的好处。

首届链博会将于11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心举办，主题为“链接世界，共创未来”。作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会努力打造上中下游融通、大中小企业链接、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台。

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