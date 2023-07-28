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驻肯尼亚使馆举行庆祝建军96周年招待会

2023年07月28日16:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕7月28日电 （记者黄炜鑫）7月27日，驻肯尼亚使馆举办招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军96周年。驻肯尼亚大使周平剑，肯尼亚国防军副司令姆旺吉中将等肯政府、军队和警察部门高级官员，驻肯使节、武官，华侨华人和中资机构代表共200余人参加。

驻肯尼亚国防武官邱亚威大校在致辞中回顾了中国人民解放军96周年来在中国共产党的坚强领导下，为民族独立、人民解放、国家富强建立了不朽功勋，为维护国家主权、安全、发展利益提供了强大支撑，为维护世界和平与安宁做出了重要贡献。

肯尼亚国防军副司令姆旺吉中将在致辞中热烈祝贺中国人民解放军建军96周年，高度评价中国国防和军队建设成就，表示肯方愿同中方积极合作，推动两国两军关系进一步发展。

活动现场。驻肯使馆供图

活动现场。驻肯使馆供图

招待会气氛庄重热烈，现场播放了介绍军队建设成就的宣传片。与会嘉宾对中国人民解放军建军96周年表示祝贺，对中国国防和军队改革成就表示赞赏，并对中国为维护世界和平所作巨大贡献表示钦佩。

(责编：崔越、张悦)

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