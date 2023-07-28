新华社北京7月28日电 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京27日说，俄方准备免费向布基纳法索、马里、厄立特里亚等非洲国家分别提供2.5万至5万吨不等粮食，同时扩大俄罗斯与非洲多领域合作。

普京当天与非洲多国领导人一同在俄罗斯圣彼得堡出席第二届俄罗斯-非洲峰会暨经济和人道主义论坛。普京在讲话中说，俄方将在今后3至4个月时间内免费向布基纳法索、津巴布韦、马里、索马里、中非共和国和厄立特里亚提供粮食，“也将确保将这些产品免费交付至消费者手中”。

这是6月26日俄罗斯总统普京在首都莫斯科发表讲话的视频截图。新华社发

普京说，俄罗斯去年共出口6000万吨粮食，其中4800万吨是小麦；今年，俄罗斯的粮食收成有望再创新高，有能力为有需求的非洲最不发达国家供粮。

俄罗斯、乌克兰去年7月与土耳其和联合国签署黑海港口农产品外运协议，协议本月17日到期。俄方多次对协议涉俄部分落实情况表达不满，认为俄罗斯农产品和化肥出口仍因西方制裁遇阻，涉及结算、运输、保险等方面。俄外交部17日说，这一协议遭公然破坏，继续执行协议“毫无意义”，因此不再延长协议。

2022年7月22日，在土耳其伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫，土耳其国防部长阿卡尔（右）、联合国秘书长古特雷斯（中左）与俄罗斯国防部长绍伊古（左）在签署协议。当日，土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国代表在土耳其最大城市伊斯坦布尔就从黑海港口外运农产品问题举行签署协议仪式。新华社记者沙达提摄

普京在演讲中批评西方国家阻挠俄罗斯向非洲国家供应粮食，同时又“虚伪地就当前全球粮食市场局面指责”俄方。他再次强调，黑海港口农产品外运协议涉俄部分的“任何一项协议条款都没有落实”，西方国家还对俄方向最不发达国家无偿提供化肥设置了障碍。

普京披露，他26日已与非洲方面官员讨论过农业生产领域的技术转让问题，并提议与非洲国家的结算可以转向卢布在内的本币，不依赖于某些西方金融系统。

他还在演讲中提及俄罗斯与非洲的多个合作项目，包括发电等能源合作项目、开设俄罗斯大学在非洲分校等。

2021年4月15日，农民在俄罗斯列宁格勒州一农场内播种春小麦。新华社发（莫京娜摄）

首届俄非峰会2019年10月在俄罗斯索契举办，俄罗斯与非洲国家重点探讨了在政治、安全和经济等领域的合作，双方当时约定每3年举办一次峰会。俄方先前批评西方对非洲领导人施压，不想让他们参加第二届峰会。

美国国务卿安东尼·布林肯27日在新西兰访问期间声称食品价格等问题应归咎于俄方，非洲领导人“清楚地知道谁应该为当前局面负责”，他希望俄方“能够从我们的非洲伙伴口中清楚地听到这一点”。

非洲联盟轮值主席国科摩罗总统阿扎利·阿苏马尼27日则呼吁，各方都应为俄罗斯和乌克兰粮食运送至非洲国家提供便利，“我们已准备好在所有领域与俄罗斯合作，以确保（非洲）大陆的和平与安全”。

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