新华社努库阿洛法7月28日电（黎云、李珂嘉贺）执行“和谐使命-2023”任务的中国海军“和平方舟”号医院船28日抵达汤加王国努库阿洛法港，进行为期7天的友好访问并开展医疗服务。这是“和平方舟”号医院船第三次访问汤加。

当地时间上午10时，在汤加海军巡逻艇“银箭”号引导下，“和平方舟”号医院船悬挂中汤两国国旗，缓缓驶抵努库阿洛法港的乌纳码头。汤方在码头举行了隆重的欢迎仪式，汤加首相胡阿卡瓦梅利库及军政要员、中国驻汤加大使和当地民众、华侨华人及中资机构代表等在码头迎接。汤加皇家军乐队演奏中汤两国国歌，身着传统服饰的当地民众向中国海军官兵献上花环，表演民族舞蹈。

访问汤加期间，“和平方舟”号医院船除在医院船主平台提供诊疗服务外，还将与汤加海军进行战伤救护学术交流，与汤加医务人员联合开展诊疗和手术，将派出医疗救护直升机和多支医疗分队前往外岛和当地医院、乡村、社区开展巡诊，派出健康服务与文化分队赴当地学校开展健康宣教和文化交流。此外，两国海军将在港外海域举行联合演练。

2022年1月，汤加遭受火山喷发自然灾害。中国海军派舰艇编队运送1400余吨救灾物资驰援汤加。“和平方舟”号医院船曾于2014年、2018年成功访问汤加，为当地提供医疗服务近万人次。

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