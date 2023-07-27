郑泽光发表讲话。人民网 郭锦标摄

人民网伦敦7月27日电 （郭锦标）7月26日，中国驻英国使馆举行招待会，隆重庆祝中国人民解放军建军96周年。中国驻英国大使郑泽光发表讲话。英国国防部国际安全政策局局长尼克·古尔等英政府官员、议员，有关驻英外交使节、武官等各界人士、华侨华人代表以及中国驻英使馆外交官150多人出席。

郑泽光在讲话中指出，当前，中国军队正在按照中国共产党第二十次全国代表大会确定的战略方针，坚持走中国特色强军之路，全力以赴实现建军一百年奋斗目标，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强保障。

郑泽光强调，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题纯属中国内政，任何外部势力无权干涉。我们坚决反对任何旨在提升与台实质关系的行为。一个中国原则是一条不可逾越的红线。当前台海和平稳定面临的最大威胁来自“台独”势力顽固推行分裂活动和外部势力对此的纵容支持。我们将以最大的诚意、尽最大的努力争取两岸和平统一的前景，但我们坚决反对“台独”分裂和外部干涉。“台独”是死路一条。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

郑泽光指出，当前，世界进入新的动荡变革期，国际社会经历着史上罕见的多重危机，最终出路只能是维护和践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体。中国愿同各方一道为维护世界和平稳定、促进共同发展、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

郑泽光指出，两军关系是中英关系重要组成部分。前不久举行的中英两军防务战略磋商对话增进了相互了解。希望两军继续加强战略沟通，开展互利合作，为推动中英关系健康稳定发展发挥积极作用。

各国来宾高度赞赏我国国防和军队现代化建设成就，希望进一步发展对华关系，拓展防务领域交流合作。

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