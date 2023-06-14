泰国橡胶管理局与五洲检验（泰国）有限公司、东盟中小企业经济贸易发展委员会在泰国橡胶管理局总部签署橡胶及橡胶木制品业务三方合作谅解备忘录。人民网记者 张矜若摄

人民网曼谷6月14日电 （记者张矜若）6月14日，泰国橡胶管理局与五洲检验（泰国）有限公司、东盟中小企业经济贸易发展委员会在泰国橡胶管理局总部举行了橡胶及橡胶木制品业务三方合作谅解备忘录（MoU）签署仪式，旨在推动泰国橡胶和橡胶木产品的标准化认证，增强国际市场对泰国橡胶质量标准信心。

泰国橡胶管理局局长纳功表示，此次备忘录的签署合作是泰国橡胶管理局、五洲检验（泰国）有限公司和东盟中小企业经济贸易发展委员会在泰国橡胶和橡胶木业发展中合作的起点。“中国是橡胶和橡胶木产品的主要进口国，当前中国正在不断推进消费品工业高质量发展，重视产品生产标准化和认证流程。泰国橡胶管理局致力于推动橡胶园农民和橡胶农场机构建设标准化生产体系，确保橡胶和橡胶木产品得到认证并实现有效出口，并为向更多国家橡胶出口提供商机，使橡胶和橡胶木产品最终实现可持续的稳定增值。”

纳功在备忘录签署仪式现场表示，根据这项合作，泰国橡胶管理局将向泰国农民、农业机构和橡胶经营者提供基于中国国内管理体系规则和要求的培训课程，以便更好了解中国市场需求。同时，该合作还将推动橡胶产业标准化认证检验、扩大贸易投资和市场体系的发展。目前，正在推进的多个主要项目包括为了支持和推动符合中国国内管理准则和要求的业务发展而进行的管理体系认证项目、为了提升泰国橡胶和橡胶木产品的知名度和信誉度推广使用的“QR联合标签”、为确保安全出口和产品质量向泰国供应商提供的对橡胶和橡胶木产品的出口前追溯检验。“我们采用‘QR联合标签’的意义是将三个组织的标识符号结合在一起，以表达彼此协作为一体的意愿，展示我们共同的目标，即发展橡胶和橡胶木产品的标准，增强全球橡胶用户对泰国产品的信心。”纳功说。

五洲检验（泰国）有限公司总经理柳华绿表示，作为一家负责检验、评估、全球认证和中国国内可接受产品检验认证的公司，五洲检验将为泰国农民、农业机构和橡胶经营者提供了解中国管理体系规则、要求及措施的知识和培训，“我们计划建立一个用于追溯橡胶和橡胶木产品的认证检验体系平台，并为泰国产品的原产地提供检验认证服务。此外，我们还将制定认证检验追溯程序，在认证和检验供应商方面提供便利，计划与中国政府机构讨论合作橡胶的标准和检验事宜，并提供出口产品检验报告，以增强贸易伙伴之间的信任，此举旨在增进对泰国橡胶产品在中国市场的认可，并扩大泰国作为全球重要橡胶生产国在经济和工业部门的影响。”

东盟中小企业经济贸易发展委员会主席陈杰克表示，天然橡胶和橡胶木是中国从泰国的主要进口商品，委员会将精准定位中国市场，向对泰国天然橡胶和橡胶木业务感兴趣的企业、组织推荐泰国产品。陈杰克提出，“东盟中小企业经济贸易发展委员会还将审核对泰国产品感兴趣的中国有关企业的可靠性，并促进跨国贸易，以建立长期的标准化和商业投资，包括发展市场系统模型，为橡胶园农民、橡胶农场机构和橡胶企业创造商业机会，同时促进和支持天然橡胶和橡胶木产品的出口，以扩大在中国和东盟地区的业务范围。”

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