人民网讯 6月8日，中俄文化艺术大学联盟第三届全体大会暨中俄文化艺术交流周在河南师范大学召开。此次大会由中俄文化艺术大学联盟秘书处（北京语言大学）主办，河南师范大学承办，大会主题为“新时代，新机遇，新发展--开启中俄文化艺术高校合作新篇章”。

河南师范大学党委书记、校长王宗敏向与会领导和专家表示热烈欢迎，认为此次大会在百年校庆之际举办，将进一步推动学校中俄文化教育交流工作再上新台阶。他强调，中国和俄罗斯都有悠久的历史和灿烂的文化，两国在文化艺术领域的合作广泛密切、历久弥新，希望在”一带一路”倡议下，在中俄文化艺术大学联盟的引领下，各高校携手并进，不断深化中俄文化艺术交流合作。

教育部中外人文交流中心副主任曹叠峰在致辞中充分肯定了中俄文化艺术大学联盟为促进中俄教育合作和人文交流作出的重要贡献。教育部中外人文交流中心愿意和大家一道，全力推动中俄文化艺术大学联盟发展，为增进两国人文交流与合作，深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系作出积极贡献。

河南省教育厅副厅长、一级巡视员刁玉华简要介绍了河南省和河南教育的基本情况，表示河南省教育厅高度重视推动河南高校与俄罗斯高校之间的合作往来，积极开展合作办学、科学研究、师生交流等合作，取得了丰硕成果。此次联盟大会是疫情之后第一次线下交流，是中俄文化艺术高校对中俄人文交流未来的美好展望，河南省教育厅将继续全力支持联盟建设，推进中俄教育合作走深走实。

北京语言大学副校长张宝钧代表中俄文化艺术大学联盟秘书处致辞，他指出，联盟2019年召开了第一次会议，2021年因为疫情在线上举办了第二届盟会，2023年我们终于相聚河南师大、面对面共商合作。北京语言大学将继续履行秘书处职责，希望今后联盟每年召开一次大会，总结共同交往的成果和经验，推动联盟内高校人才培养教育教学合作，也希望更多中国高校能够参与到联盟中来，为两国青年的友好交流和两国友谊做出重要贡献。

莫斯科国立文化学院校长Е.Л.库德琳娜在致辞中表示，联盟是一个重要平台，为两国双边人才培养做出了很大贡献，希望与中方联盟高校加强合作，交换智力资源，并将大力协调俄罗斯高校深度参与联盟活动，促进中俄人文交流。

中国音乐学院党委书记王旭东在致辞中表示，中俄文化艺术大学联盟会议在此时召开，恰逢其时、意义深远。中俄的文化艺术及教育交流源远流长。中俄文化艺术大学间的交流与合作更是大有可为。

会上，北京语言大学副校长张宝钧代表中俄文化艺术大学联盟秘书处为萨马拉国立文化学院、东西伯利亚国立文化学院、浙江外国语学院、辽宁科技学院、北京魏公村国际艺术传播有限公司五所新成员联盟单位颁发证书。

在主旨发言环节，与会中俄大学校长们围绕中俄艺术教育合作、中俄文化交流、“一带一路”教育合作、区域高等教育文化遗产传承、留学生艺术实践等议题进行了充分探讨和交流。

此次大会采用线上线下相结合的方式进行。莫斯科国立文化学院校长顾问尤迪娜、副校长卡拉什尼科娃、萨马拉国立文化学院校长娜莫娃、克麦罗沃国立文化学院校长顺科夫、俄罗斯国立舞台艺术学院国际部主任佩罗娃、河南师范大学党委书记、校长王宗敏、中国音乐学院党委书记王旭东、北京语言大学副校长张宝钧、北京舞蹈学院副院长惠彤、长春师范大学副校长刘鹏飞、燕山大学副校长陈国强、浙江外国语学院副校长柴改英、辽宁科技学院副校长罗旭东，以及中央美术学院、大连外国语大学、北京科技大学、郑州大学、长江大学等17所中俄两方联盟成员单位的有关负责人线下出席会议。圣彼得堡国立工艺美术学院、伊尔库茨克国立交通大学、奥廖尔屠格涅夫国立大学、东西伯利亚国立文化学院、河北师范大学、上海戏剧学院等6所高校线上参会。

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