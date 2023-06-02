【哈萨克斯坦】艾达尔·阿姆列巴耶夫

在国际大事件中特别令人关注的，被称为关键的热点事件。这些事件将在根本上改变现有状态，并提供新的发展动力。在当前我们面临的严峻时刻，可以算作此类事件的，毫无疑问是不久前刚刚在中国西安闭幕的首届中国—中亚峰会，它不仅为整个中亚地区，也为全世界都创造了新的“机会之窗”。

这一峰会昭示着中亚五国同中国关系发展中的一个新时代到来了。在我们中亚五国的命运中，这一事件成为最新历史篇章中的崭新一页。这对于我们各国而言是史无前例的国际动荡中极好的机会，不仅是为了维持稳定，也是获得经济发展的额外强大动力，将引领中亚五国走上经济繁荣、睦邻友好和各国人民共享福祉的道路。

同中亚国家合作时，中国有别于其他的国际力量，拒绝施加外来影响，不搞“零和游戏”，因为这种游戏的后果将使该地区国家和民族丧失独立，最终被边缘化。曾几何时，繁荣的中亚是文明与发展的摇篮。伟大的丝绸之路在历史上曾经将欧亚大陆的所有人民汇聚到一个共同发展与共享成果的合作链中。今天，这一崇高理念也成为形成新合作平台的良好思想和价值基础，成为形成以相互尊重和开放为基础的新世界秩序的良好基础，承认基于共同历史的文化、政治和经济发展模式的独特性，以及具有共同目标的各国人民的独特民族特征，最终建立一个安全、繁荣、和谐的世界。

在西安结束的中国—中亚峰会的实际成果是中国与中亚国家领导人之间会谈的充实内容。按照中国与中亚各国领导人共同确立的计划，中亚地区将克服自己的边缘地位，寻求新的发展目标。正如哈萨克斯坦总统托卡耶夫在此间举行的论坛上所言，他的任务就是竭力要将哈萨克斯坦带入整个大欧亚经济生活的中心，支持东方与西方、南方与北方的合作。对于陆锁国来说，最大的成就就是哈萨克斯坦通过激活跨里海国际运输通道——这一通道在当今已成为东西方贸易关键与安全的走廊——进入世界最大的市场。该路线除了位于最东端中国连云港的中哈（连云港）物流基地，还包括在峰会期间开通的西安物流中心，在中哈两国边境正在运营的运输物流中心“霍尔果斯东大门”国际跨境合作中心，已经官宣的巴克图—塔城铁路线，在里海沿岸运营的国际商港阿克套。通过投资建设，将大幅提升东西方交通物流通道运力，扩大现有的贸易流量，在增量方面哈萨克斯坦将能够发挥重要的和更加切实的作用，将使哈萨克斯坦的经济达到一个新的质量水平。

整体上中国已进入对哈萨克斯坦投资前五强的国家之列。应当指出，中国是经济发展的发动机并且真诚地致力于中亚区域合作；同时中国也是伙伴，能够使整个中亚走向和平与繁荣。

（作者是哈萨克斯坦科学与高等教育部科学委员会哲学、政治学与宗教学研究所政治研究中心主任）

(责编：于洋、常红)