人民网记者 黄培昭

绿树掩映中的卢旺达大学孔子学院生机盎然，景色宜人的校园里，莘莘学子或在树荫下埋首读书，或三三两两在绿草夹道的小径上悠然漫步。

卢旺达大学孔子学院中方院长曾广煜在接受人民网记者采访时采绍说，这是卢旺达第一所，也是迄今为止该国唯一一所孔子学院。孔院由中国重庆师范大学和卢旺达大学共同承办，2007年和2008年先后签署了合作协议与执行协议，2009年6月26日正式揭牌。卢旺达境内开设的中文课程主要有学分课、选修课、兴趣班、专门用途班等类型。各大学教学点开设的中文仍以课外兴趣班为主，中学以学分课和选修课为主，国际学校等开设IB中文（中文国际预科证书课程），社会生和一些特殊用途的中文专门班则根据学习者需求和报名情况随时增减。

2016年，卢旺达大学孔院荣获全球“先进孔院”称号，这标志着卢大孔院所取得的成绩在非洲乃至全球的孔子学院办学实践中位居前列。目前，卢大孔院在全卢旺达境内有14个教学点，其中包含1个下设孔子课堂，7个大学教学点，6个中学教学点。教学点中既有国立大学，也有职业技术学院；既有国际学校，也有普通中学；既有立足首都繁华之地的，也有位居偏远郊区的。常年在全卢各级各类学校的14个教学点学习中文的人数约5000人，是2009年全年的20倍之多。

除了本土师资队伍建设，卢大孔院还着重建设了本土教学资源，编写出版了三本“中卢语言互通工程”双语系列教材和工具书。2012年由孔令远、曾广煜和卢方语言学专家等共同编著的《卢旺达语英语汉语词典》正式出版，开启了“中卢语言互通工程”的第一步。2020年，由卢大孔院编写的《实用卢旺达语（中文注释）》出版，标志着第一本以中文注释的系统教授卢旺达语的教材问世。2021年，由教育部中外语言交流合作中心支持，卢大孔院中外团队主编的本土教材《实用汉语会话365句（卢旺达语对照）》完成编写并出版，这标志着第一本以卢旺达语注释的中文教材诞生，也标志着卢旺达中文教育本土化进程取得明显进步。

记者在采访中了解到，中文教育为卢旺达民众打开了观察多彩世界、认识和热爱中国文化、更多了解中国社会和经济发展成就的新窗口。通过学习中文，他们可以体悟来自东方语言的诗意浪漫，感知中国传统文化的独特魅力。同时，中文教育还给卢旺达青少年带来了创造美好生活的新机遇、新天地。掌握中文是一项技能，不少人凭借这一技能找到了奔向好日子的“钥匙”。

本土教师GAD MUHIRWA（中文名：田文），是“中文+职业技能”教育成果受益者的典型代表。田文毕业于卢旺达职业技术大学,他的梦想是成为一名教师，然而受当地经济发展限制，毕业后没有找到合适的工作岗位。来到卢旺达大学孔子学院学习中文一年后，获得了国际中文教师奖学金，在重庆师范大学攻读汉语国际教育硕士。2021年，应卢旺达职业技术大学学生的中文学习要求，该校校长请求在该校开设中文课程。面对因疫情导致的中文教师匮乏，田文自告奋勇担任该校中文教师。该校200余名报名学习中文的师生如愿以偿，田文也回到了自己的母校，实现了自己当老师的梦想。

Irakoze Kimonyo Sabine（中文名：文彬）曾是卢旺达大学孔子学院在南方省E.N.D.P.K女子中学汉语教学点的学生。该校2018年首次开设的中文课就让她产生了非常浓厚的兴趣，自那时起，她心里就种下了一颗“中文梦”的种子。她希望学好中文，将来到中国去留学，在中国学习先进的知识和技术，学成归卢，为建设卢旺达作贡献，成为中卢友谊之桥的建设者和文化交流的使者。她的老师也与她约定三年之后“在中国相见”。2019年，刚学了一年中文的文彬便参加了第十二届“汉语桥”世界中学生中文比赛，并一举获得卢旺达赛区冠军，全球三等奖，创造了卢旺达选手在“汉语桥”世界中学生中文比赛的最好成绩。疫情期间，她坚持跟中国老师在线上学习中文，并参加了第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛，获得了卢旺达赛区的冠军，成为卢旺达历史上首位“双料冠军”。随后，她收到了中国政府奖学金“一带一路”沿线国家跨境电商本科人才培养项目的录取通知书。

此后，文彬又参加了中国国际中文教育基金会举办的第二届“最·孔院”短视频活动，在卢旺达大学孔子学院曾广煜院长和杨海霞老师的帮助下拍摄了《卢旺达中国茶》短视频，获得了最文化单元的特等奖，她本人也因此荣获“孔院达人”称号。2022年10月，她终于顺利抵达重庆，开始了她的在华留学生活。并与此前在中学教过她的老师在重庆相见，实现了她们的三年之约。

在武术学习班中，有一位叫Uwirigoro Emmanuel（中文名：马正风）的学生，他对中国武术充满了热爱和向往。马正风自幼热爱运动，尤其对武术着迷。通过孔子学院提供的武术学习机会，马正风接触和学习了中国武术。起初，马正风对中国武术的技巧和动作感到陌生，但他并不气馁。他虚心学习，刻苦训练，并以顽强的毅力克服困难。随着时间的推移，马正风的武术技艺日渐精进，他展示出出色的表演和实战能力。他积极参与各类武术比赛和演出，在卢旺达乃至其他国家的舞台上展示中国武术的魅力。通过学习中国武术，马正风不仅锻炼了身体，更重要的是培养了坚韧的意志和自律的品质。他从武术中领悟到了坚持不懈的精神，学会了面对困难和挑战时不退缩、勇往直前的勇气。后来，马正风在中国留学两年后回到卢旺达，开始了他的创业生活。通过学习中国武术而获取的精神品质以及磨炼出的坚韧品质，是他克服创业道路上重重困难的重要力量。

(责编：于洋、吴成良)