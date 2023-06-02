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国际观察：两场峰会两重天

文思远
2023年06月02日09:38 | 来源：人民网-国际频道
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当前，百年未有之大变局加速演进，各种矛盾和挑战交织，和平赤字、发展赤字、信任赤字、治理赤字有增无减，人类社会正站在十字路口，面临前所未有的挑战，亟待各国领导人拿出治理全球经济的药方和谋求持久和平的妙招。

世人期待的目光投向了5月中下旬在东亚召开的两场峰会。5月18日至19日，在习近平主席亲自主持下，首届中国—中亚峰会成功举行。中国与中亚五国的领导人相聚古丝绸之路东方起点西安，共话团结合作，续写千年友谊，谱写携手建设中国—中亚命运共同体的新篇章。几乎在同期，5月19日至21日，西方七国集团首脑齐集日本广岛，品尝福岛食品，凭吊核爆旧址，重弹地缘政治和拱火浇油的老调。

对比两场峰会的发展历程和未来前景，一个似旭日东升，代表人类的明天；一个如日薄西山，实是昨日的黄花。

中国与中亚五国是友好邻邦和全面战略伙伴，双方关系有着深厚的历史渊源、广泛的现实需求、坚实的民意基础，在新时代焕发出勃勃生机和旺盛活力。政治互信水平高，《西安宣言》宣布携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体，同时双边命运共同体在中亚实现全覆盖，进一步彰显了六国在更高水平、更高标准、更高质量上开展合作的意志和决心。经贸合作动力足，中国与中亚国家建交30多年来，构建了内涵丰富、充满活力、互惠互利的经贸关系，贸易额增长约100倍。截至2022年底，中国对中亚五国直接投资存量近150亿美元。双方共同实施了一批油气采矿、加工制造、互联互通、数字科技等领域合作项目，给各国人民带来了实实在在的利益。双方友好合作关系进入一个崭新时代，惠及地区乃至世界人民的成果将不断涌现。中国与中亚关系创造了一个黄金30年，还将打造下一个黄金30年。

上世纪70年代初，为应对石油危机和经济衰退，几个西方富国成立七国集团。此后，七国集团年年相聚，协调宏观经济政策，对全球发号施令。如今这个富国俱乐部虽然成员未改，但早已夕阳西下、风光不再，GDP占全球比重从70%降至45%。这七国自己头上的癞子都抓挠不过来，有的患了这样或那样的病，“英国病”“日本病”缠身，有的是政府快揭不开锅了，总统在这边开着会，心里还惦记着国内债务上限危机，生怕“皇帝的新衣”被揭穿，“摩托”变“单车”。连自己的“家事”都搞不定，又如何“指点”世界的“江山”？归根到底，拿不出实招解决自身痼疾，不去挖自己的病根，全赖别人带来风险，只能是王小二过年，一年不如一年。

中国与中亚国家以开放包容的眼光看世界，满眼是合作的机遇和前景；七国集团戴着冷战“有色眼镜”看中国，拉帮结派分裂世界。

中国—中亚机制属于六国，也面向世界，促进的是共同发展与繁荣，追求的是光明未来与美好生活，体现的是立足自身、胸怀天下的责任与担当，期望的是与国际社会共同应对全球性挑战，共护和平、共促发展。中国同中亚的合作不针对任何第三方，也不受制于第三方，不搞封闭排他的“小圈子”，更反对集团政治和冷战对抗，坚持真正的多边主义，代表了合作力量的壮大、进步力量的增长。

再看七国集团峰会，被美国带节奏，操弄涉华议题，炒作“债务陷阱”，靠抹黑中国刷存在感。会议充斥对抗、脱钩、打压的算计，充满霸权主义和丛林法则的色彩。正如中国外交部发言人所说，七国集团嘴上唱着“迈向和平、稳定、繁荣世界”的高调，干的却是阻碍国际和平、损害地区稳定、压制他国发展的事情。开历史倒车，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。

中国—中亚峰会聚焦共赢、兼利天下，近者悦，远者来；七国集团已成一家门户私计，被卖还要帮忙数钱。

十年前，习近平主席提出共建“一带一路”倡议，这是中国为国际社会提供的重要公共产品。中亚是“一带一路”首倡地，“近水楼台先得月”，率先尝到甜头，双方合作成果看得见、摸得着，民众分享得到。峰会期间，中方宣布了一系列重大合作倡议，包括扩大双方经贸合作，升级双边投资协定，全面提升跨境运输过货量，支持跨里海国际运输走廊建设，推进中吉乌铁路项目，建立中国—中亚能源发展伙伴关系，推进在中亚鲁班工坊、传统医学中心建设，加快互设文化中心，推动开行面向中亚的人文旅游专列等，还宣布向中亚国家提供总额260亿元人民币的融资支持和援助，为推动共同发展注入了新动力，为深化互利共赢开辟了新前景。

反观七国集团，在个别大国裹挟下，损人不利己。七国集团对全球南方国家许下的13万亿美元发展援助及每年提供1000亿美元气候变化支持资金的承诺迄未兑现。不仅如此，个别大国坑起盟友来那叫一个轻车熟路。如果这些国家没有健忘的话，旧疮新疤可能还隐隐作痛。某个大国曾打压阿尔斯通、东芝、西门子等盟国企业，抢过法国与澳大利亚的潜艇大单，撕毁过数不清的合作协议，还是炸毁“北溪”天然气管道的最大“嫌疑犯”。为了自身地缘政治图谋，推动制造乌克兰危机这场可以避免的悲剧，给有关国家和欧洲人民造成重大损失。危机为何持续到今天？就是因为有只“看不见的手”推动冲突延宕升级，拱火浇油，企图将战火延烧下去，实现自身不可告人不的目的。有欧洲领导人曾感慨，“有了这样的朋友，谁还需要敌人？”

得道多助，失道寡助。两场峰会的场外风景是有力的说明：西安，游人如织、共襄盛举，一派节日胜景；广岛，群情激愤、怨声载道，民众抗议峰会召开。和平、发展、合作、共赢是不可阻挡的时代潮流。这些国家应该改掉“为富不仁”的老毛病、对别国内政说三道四的坏习惯，反躬自省，倾听世界各国人民呼声，不要与时代潮流渐行渐远。历史再次警醒人们，“西方少数几个发达国家肆意干涉别国内政、操纵全球事务的时代已经一去不复返了”。

（作者是国际问题观察员）

(责编：于洋、常红)

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