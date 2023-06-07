柬埔寨首相洪森参加金巴高速项目开工仪式。人民网记者 赵益普摄

人民网干丹6月7日电 （记者刘慧、赵益普，实习生李源欣）6月7日上午，柬埔寨金边至柴桢省巴域市的高速公路（简称“金巴高速”）项目在柬埔寨干丹省举行开工仪式，近7000名柬埔寨民众参加。金巴高速由中国路桥工程有限责任公司（简称“中国路桥”）投资建设，主体公路项目全长135.1公里，双向四车道，设计时速为100公里。金巴高速项目建设期4年，建成之后将由中国路桥运营50年，再移交柬方。

柬埔寨首相洪森在开工仪式上表示，感谢中国政府和中国企业对柬埔寨高速公路建设事业的支持，金巴高速项目是柬中友好合作的最新成果，该项目的成功落地，再次证明了柬中合作的巨大潜力和两国之间的友好情谊。金巴高速建成后，将提高金边至巴域的物流效率，降低成本，缩短沿线各地的交通时间，对柬埔寨经济发展产生巨大推动作用。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，金巴高速公路将在未来有效联通金边、干丹、波罗勉，柴桢等重要城镇，在金边与巴域之间构建一条“黄金经济带”，对推动柬埔寨国民经济发展和东盟区域互联互通，促进东南亚一体化发展发挥举足轻重的作用。今年是中柬建交65周年，也是“一带一路”倡议提出十周年，开工建设的金巴高速项目，既是中柬友谊与合作的象征，也是“一带一路”倡议与柬埔寨“四角战略”对接的又一重要成果。

据中国路桥董事长杜飞介绍，金巴高速项目建设期内，预计将直接雇佣超过5000名柬埔寨当地员工，并为当地累计创造近一万个就业岗位。此外，50年的运营期内，将每年为柬埔寨提供超过1000个就业机会。金巴高速是继金边至西港的高速公路之后，柬埔寨第二条高速公路，起点为首都金边，途径干丹省和波萝勉省，终点为柬埔寨和越南边境的柴桢省巴域市。

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