英国举行海南自贸港专场推介会

人民网伦敦6月9日电 （许立群、邢雪、余颖、郭锦标）伴随着悠扬的《万泉河水清又清》的旋律，6月9日，海南省代表团以及中英工商界人士近300人齐聚英国伦敦，出席海南省在伦敦举办“海南自由贸易港——英国专场推介会”。本次推介会围绕“新时代 新开放 新机遇”主题，旨在宣介海南自贸港的政策优势、重点产业和投资机遇，以及中国国际消费品博览会相关情况，释放中国海南对英国企业的诚意，增强英国企业与海南开展合作的信心。

会上，中英两国各界人士聚焦海南自贸港为中英关系发展带来的新动力。中国驻英国大使郑泽光在致辞中表示，积极拓展与海南的合作将为中英经贸关系发展带来新机遇。一是搭建双边贸易投资新通道。海南自贸港的税收优惠和开放制度可为中英贸易投资合作提供强大助力。二是打造现代产业合作新亮点。海南自贸港聚焦现代服务、高端消费、科技创新、节能环保、数字经济等重点产业行业，与英国经济的优势领域和重点发展方向非常契合，双方合作潜力巨大。三是增添国际前沿合作新动能。海南自贸港建设五年来，已形成国际旅游消费中心、国际医疗旅游先行区、国际教育创新试验区等响亮品牌。英国企业可借助这些平台拓展与中国以及亚太地区其他国家的务实合作。

海南省副省长、海南自贸港管委会主任倪强在推介会上表示，三年来，英国在海南自由贸易港设立的企业超过了100多家，实际使用外资超过了100多亿人民币，一批优质教育资源先后落户海南，缔结友好城市两个，连续三年组织英国企业参加中国国际消费品博览会，一批知名企业进一步认识海南、了解海南和布局海南。

刚刚结束对中国访问的英中贸协主席古沛勤对海南代表团的到来表示欢迎，他高度重视中国及海南自贸港为英国带来的发展机遇。古沛勤认为，海南自贸港不仅是通往中国南方的门户，也是通往整个中国的门户。中国作为英国的主要贸易伙伴之一，对脱欧之后的英国经济繁荣至关重要，“英国需要与中国合作，不仅因为我们爱中国，更是因为这符合英国的经济利益。”

英国中国商会会长方文建认为，海南拥有把英国的产品和服务带入中国的成熟平台，在生物医药和绿色发展两个方面，英国和海南有巨大的合作潜力，“我希望大家不只更多的去了解海南，也能够通过海南去更好的了解中国。”

推介会上，海南代表团的成员向与会嘉宾介绍了海南自贸港重点产业投资机遇及三亚市和海口市的招商项目，来自英国汇丰银行和哈罗公学的代表分享了他们在海南发展的成功经验。中英两国企业还共同签署了四项合作协议，涉及旅游、贸易投资、教育、建筑设计等领域，与会嘉宾纷纷表示，他们看好中国经济和金融市场的发展，海南自贸港将为英国企业带来更多贸易机遇和经济活力。

据了解，本次推介会是海南自贸港在欧洲举行推介会的第二站，此前在瑞士苏黎世也举行了推介活动，众多瑞士商界人士表示，海南自贸港区位优势明显，营商环境优越，具有良好发展潜力。

据海南方面介绍，5年来，海南推进全面深化改革开放和自贸港建设的180项政策落地实施，以零关税、低税率、减税制和无自由便利安全有序流动及贸易自由便利，投资自由便利，跨境资金流动自由便利，人员进出自由便利，运输往来自由便利，数据安全有序流动为主要特征的自贸港，政策制度体系逐步构建，政策红利加速释放，日益成为全球投资的热土。5年来，海南自贸港建设实际使用利用外资增长63.55%，货物贸易总额年均增长23.4%；经济外向度提高15个百分点，2022年达到34.7%，充分体现了海南作为中国特色自贸港开放发展的良好前景和无限魅力。

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